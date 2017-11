10 Parfumet e vjeshtës

Parfume, në dukje të rënda për ato femra që kanë një shije ndryshe, por shumë të ngrohta dhe gjithë klas për ato që i duan aromat e drurit, piperit të kuq, myshkut e shumë të tjera. Parfumet që sugjerohen për këtë vjeshtë janë më poshtë. Hidhini një sy, ndoshta do të gjeni aromën tuaj!

My Burberry

Një aromë që të duket tipike londineze kur e ndjen: me stil, klas dhe e sofistikuar. Një aromë, që jo të gjithë mund ta kenë, ama me siguri të gjithë do ta adhurojnë. Përzierje lulesh, bizele e ëmbël, barbarozë dhe ftua, me bazë paçuli, damasku dhe trëndafila. I përshkruar kështu, a nuk ju duket i mrekullueshëm ky parfum?

Patchouli Absolut nga Tom Ford

Tom Ford është ndryshe nga gjithë të tjerët. Aromat e tij janë të guximshme, por me klas, megjithatë jo të gjithë janë adhurues të fragrancave që ai krijon. Por kjo nuk e pengon Fordin që të përfaqësojë sharmin me aromat shik që krijon. Ky parfum i ri përbëhet nga paçuli, vaji i paçulit, nga aroma e drurit të pishës, rozmarina, aroma e gjetheve, myshk dhe qelibar. Aromë më e sofistikuar se kaq zor se gjendet tjetër. Duhet ta provojmë! Ndoshta është ajo aromë që do të na përfaqësojë gjatë sezonit të ftohtë.

Narciso by Narciso Rodriguez

Narciso Rodriguez i ka idetë e qarta. Mbi të gjitha ai e di shumë mirë se çfarë duan femrat. Nuk ndodh shpesh apo jo? Mendojnë të gjithë kështu, sepse zor se gjendet ndonjë femër që nuk i adhuron parfumet e tij. Tani, ndoshta edhe ka, por me siguri që ato nuk i njohin fare parfumet. Në fragrancën e tij të re, ju do të ndjeni notat e lule gardenjës dhe trëndafilit që bashkohen me erën e myshkut, ndërsa aroma e drurit të Kedrit dhe barit tropikal e plotësojnë këtë aromë për të dhënë një parfum seksi dhe sensual.

Reveal nga Calvin Klein

Një aromë sensuale druri. Kështu është cilësuar ky parfum i ri. A ka aromë më të mirë se sa ajo e drurit për ditët e ftohta në vjeshtë e dimër? Shije kripe, piper rozë, i bardhë, i zi, zambak Iris dhe dru Sandali. Të gjitha këto aroma janë përzgjedhur për të krijuar parfumin që tenton ta bëjë një femër të ndihet joshëse. “Desha të krijoja një parfum, i cili duhet të ishte një erë që tërhiqte vëmendjen e njerëzve, pra që e shfaq me vetëbesim aromën që mban”. Kështu është shprehur krijuesi i frangrancës.

B nga Balenciaga

I quajtur thjesht B, por ama për t’u adhuruar. Një parfum i sofistikuar, i bërë nga zambakët e luginave, me rrënjët e zambakut Iris, i pasuruar me aromën e drurit të Kedrit dhe, për pak tone më të ëmbla, këtij parfumi i janë shtuar farat e Amberit. A nuk dashurohesh me këtë aromë edhe pa e nuhatur?

Mojave Ghost nga Byredo Parfums

Një aromë që tingëllon mistike nga emri e megjithatë nuk e dimë se si rri në lëkurë. Dimë vetëm se ky parfum e ka marrë frymëzimin nga lulja Fantazmë që rritet në kushte ekstreme të motit, në shkretëtirën Mojave, në Amerikë. Është cilësuar si një aromë delikate mes dardhës xhamajkane, lules së vjollcave, të drurit të sandalit, kedrit dhe qelibarit. Sigurisht dhe aromën e myshkut.

Knot nga Bottega Veneta

Nëse do ta përkthenim emrin e këtij parfumi do të mund ta quanim Nyje, apo e lidhur gonxhe. Pra, e lidhur fort. Ky parfum vjen ndryshe nga të gjitha propozimet e tjera. Ai është më i freskët, i mbushur me ajrin e pastër që gati- gati të kujtojnë brigjet e jugut të Italisë. Kjo aromë është quajtur fine mes ajrit të detit, lules së portokallit, livandës, bozhureve dhe myshkut të bardhë. A nuk është një aromë vërtet unike?

Black Opium nga Yves Saint Laurent

Një aromë dehëse e tipike dimërore. Në këtë fragrancë të re të Black Opiumit vjen një kombinim i jashtëzakonshëm i kafesë, dardhës, jaseminit, piperit rozë dhe lules së portokallit. Me bazë paçulin, vaniljen dhe drurin e kedrit. Një aromë super femërore.

Furiosa nga Fendi

Një parfum i ngrohtë, i bërë nga lulet, kombinuar me aromën e qitros, piperit rozë, me bazë aromën e drurit të ngrohtë, temjanit dhe qelibarit. Një fragrancë ndryshe që tingëllon sa e freskët, aq edhe e ngrohtë.

Wood Sage & Sea Salt nga Jo Malone London

Sherbelë e egër dhe kripë deti. Një kombinim jo dhe aq i zakontë aromash ky, që ka zgjedhur Malone. Megjithatë, aromat e tij nuk zhgënjejnë asnjëherë. Ai di të jetë unik në krijimet e tij, duke kombinuar edhe të pamendueshmen. Ky parfum të kujton brigjet londineze me erë kripe e shkëmbinjsh të copëtuar, të kombinuar me aromën e farave të amberit, sherbelës, algave të kuqe dhe qitros.