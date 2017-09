10 truke të fuqishme psikologjike për të marrë atë që dëshiron!!

Zakonisht e gjejmë veten në situate ku nuk i kontrollojmë dot veprimet tona. Në të tilla raste nuk i referohemi shpërthimeve të jashtme por situatave ku dikush përpiqet të hyjnë në mendjen tonë dhe të ndryshojë gjërat.

Senzacionalizëm dhe urgjencë

Kërkesa për të qenë pjesë e një komuniteti është një nevojë thelbësore primitive. Faqet e internetit për rezervimin e hoteleve shumë shpesh përdorin këtë mashtrim. Kur i njoftojnë njerëzit, zakonisht përdoren shprehjet e mëposhtme: Vetëm një dhomë ka mbetur; E njëjta dhomë sapo është rezervuar; 2 njerëz po e shikojnë këtë reklamë tani. Në 90% të situatave, është një mashtrim.

Ngatërrimi i fakteve me opinionet

Detyra kryesore e çdo manipuluesi është që t’ju vë në një mjedis iluzor, në mënyrë që ju të mos e vini re manipulimin, por e perceptoni atë si një grup rrethanash. Për shembull, nëse keni nevojë të pushoni dike nga puna, së pari do të tregoni se ai është një punëtor i keq. Shkarkimi do të dukej i natyrshëm nëse puna është bërë keq. Mos u mashtroni!

Aktivizimi i stereotipeve

Leo Tolstoi dikur tha: “Të gjitha familjet e lumtura janë njësoj, çdo familje e palumtur është e palumtur në mënyrën e vet”. Kur ndjekim stereotipet, i futim pa vetëdije ato në jetën tonë. Kjo mund të shkaktohet nga nevoja primitive për t’u ndjerë si të tjerët. Herën tjetër që ndieni se dëshironi të jeni si dikush tjetër, mos harroni se nga vjen kjo nevojë.

Mos mendoni. Besoni!

Detyra kryesore e një mjeshtri kukullash është të eliminojë vetëdijen e viktimës dhe ta privojë atë nga aftësia për të formuar pyetje logjike duke imponuar idenë e besimit të pamend. Ju mendoni se bëni vendimet tuaja, por është një iluzion. Manipuluesi mund të mbjellë me sukses ndonjë ide në mendjen tuaj.

Për të shmangur atë, thjesht ndaluni dhe bëjini vetes pyetjen: “Çfarë mund të ndodhë nëse nuk i arrij këto synime?” Ju jeni të mërzitur kur nuk i plotësoni nevojat tuaja, por nuk keni nevojë të shqetësoheni për ato që u’a kanë imponuar.

Teknika “Përplasja derën në fytyrë”

Ju mund të tërhiqni ndjenjat e dikujt për faj dhe për të marrë atë që dëshironi. Ata kanë më shumë gjasa të bien dakord për një kërkesë të dytë, më të arsyeshme në krahasim me një të madhe që keni kërkuar për të parën. Për më tepër, ata mund të ndjehen të detyruar dhe të kënaqur kur ju ndihmojnë.

Në këtë rast, ju duhet të kuptoni se kur dikush ju bën një nder, vetëm një falënderim mund të jetë i mjaftueshëm. Ju nuk keni për të paguar çdo vepër të mirë që është bërë për ju.

Fjalori i parëndësishëm

Kur përdorim terminologji të veçantë, ne qëllimisht e ulim gjendjen intelektuale të kundërshtarit tonë. Kundërshtari mund të ndjejë siklet të rëndë për shkak të paaftësisë së tij. Për të thyer plotësisht besimin e tij, përpiquni të citoni njerëz të famshëm. Tani ju mund të drejtoni bisedën në çfarëdo drejtimi që dëshironi.

Metoda e fragentarizimit

Kjo metodë konsiston kur ju fshihni disa fakte nga jeta juaj dhe i vendosni qëllimisht të tjerët në qendër të vëmendjes. Sidoqoftë nëse një fakt specifik shkon keq nuk do të thotë se e duhet të përgjithësoni gjithë situatën.Për shembull, nëse përsoni që po ju lyen thonjtë ju lëndon padashje, ju do largoheni nga ai vend me një impresion të keq për gjithë parukerinë, edhe pse disa nga punonjësit aty mund të jenë vërtet të mirë.

Marrëveshje paraprake

Ndonjëherë nuk kemi kohë të peshojmë të mirat dhe të këqijat, prandaj biem dakord të bëjmë diçka të çmendur. Mos harroni se në çdo situatë keni të drejtë të thoni jo ose të filloni të kërkoni një kompromis. Dhe këtu fillojnë manipulimet: ” Më premtove se do më ndihmonit!” Ose “Mendova se mund të mbështetem tek ti!” Mos u turpëro të thuash jo, dhe mos u ndjej fajtor për këtë.

Argumente joproduktive

Sipas hulumtimit, rezultati në 60% të situatave do të jetë pozitiv nëse përdorni fjalën “sepse”. Nuk ka rëndësi se çfarë vjen pas kësaj fjale kyçe, sepse kjo tingëllon vetë shumë e arsyeshme. Kjo është arsyeja pse ne jemi të prirur të pajtohemi me kundërshtarët më shpesh.Mundohuni të dëgjoni me vëmendje argumentet që vijnë pas fjalës “sepse” pasi është shumë e rëndësishme.