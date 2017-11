12 këshilla pse të bleni në dyqanet e dorës së dytë

Nëse vizitoni një të tillë mund të përballeni me shumë rroba, diku të grumbulluara, që nuk duken si në duqanet ku jeni mësuar të bleni mund të habiteni. Ka disa duqane të tilla në çdo qytet, jam i sigurt, por për pjesën më të madhe, ata janë një minierë e vërtetë ari e pasurisë së pakthyeshme.

Me ekonomi të sistemuar, kjo ndoshta nuk është një mënyrë për të kursyer para. Por kur situata ekonomike nuk është në lulëzim të plotë, është një mënyrë praktike, e arsyeshme dhe e lehtë për të ruajtur paratë e familjes suaj. Nëse familja juaj jeton me vetëm një rrogë dhe ju jeni menaxher i shtëpisë, ju keni caktuar punën për menaxhimin e shpenzimeve, atëherë konsideroni të bëni pazar në dyqanet e dorës së dytë – do të habiteni nga paratë e kursyera.

Unë Gjithmonë blej në Duqanet Sun and Stars, në Tetovë te tregu I Gjelbër ose në Shkup e njëjta komani ka 2 dyqane, para se të shkoj në dyqanet “e rregullta” – dhe nëntë herë nga dhjetë, nuk kam nevojë as për të shkuar në dyqanet e rregullta.

Këtu janë disa këshilla për të përfituar më shumë nga përvoja e blerjes në dyqanit tënd të veshjeve Second Hand.

1. Shko me një plan …

Dini para kohe se për çfarë keni nevojë. Ndonjëherë përvoja mund të jetë paksa dërrmuese, dhe secili vend ka sistemin e tij organizues, duke e bërë atë pak sfiduese për të gjetur atë që ju nevojitet. Pra, nëse shkon duke e ditur se po kërkoni veshje të djaloshit 12-24 muajsh, kjo nuk është stresuese, sepse punonjëset në këtë shitore do të ju ndihmojnë në çdo situatë, duke ju njoftuar ku gjinden veshjet për këtë moshë të klasifikuara me çmime, prej 10 den, 30 den, 60 den dhe më të mirat mund të jenë 120 den ose 180 den copa.

2. … Por të jesh me mendje të hapur

Kjo dtth, mbani sytë hapur për çdo veshje shumë të mirë që mund të gjeni. Është kështu në dyqanet Second Hand , ndonjëherë ju me të vërtetë mund të gjeni veshje për ju dhe familjen tuaj, por ndonjëherë mund edhe të dështoni për të gjetur diçka që ju pëlqen. Nëse nuk do të ishte domosdoshmërisht pazar për rroba banje, por ju shihni një në madhësinë e vajzës tuaj këtë verë, atëherë merreni. Ju duhet të siguroheni se çfarë ju gjeni është në të vërtetë diçka që ju nevojitet – përndryshe, ju jeni vetëm duke blerë në rrëmujë, dhe ju nuk jeni duke kursyer para. Megjithatë, mendoni jashtë familjes suaj të afërt dhe merrni në konsideratë familjen tuaj të zgjeruar, miqtë tuaj, ose idetë e papritura për dhurata. Ju mund të gjeni dhurata për ditëlindje për të gjithë mbesat tuaja dhe nipërit tuaj, ose ju mund të gjeni jastëkun që kërkon miku juaj, çorapet për vena apo jorgane dhe batanie për piknik me çmime prej 6,5 Euro apo 8 euro.

3. Shiko për markat cilësore …

Sa më i vjetër që bëhem, aq më pak markat e lira më pëqejnë , por rrobat e cilësisë së ulët nuk më përshtaten. Përderisa Jack and Jones, Wrangler, Levis, Adidas, Nike, Puma, Hummel, Armani, Polo-Ralf Lauren, Converse, Lacoste zakonisht më përshtaten shumë. Sepse mbi 90% e veshjeve të mia vijnë nga dyqanet e dorës së dytë dhe unë mund të përballoj këto marka Cilësore. Ju do të habiteni se shumë veshje të shtrenjta të ndërtuara mirë janë të fshehura në dyqanet Second Hand, thjesht duke ju pritur juve. Ju duhet të gërmoni për të, por është atje. Fëmijët e mi mund të veshin Nike, adidas, H&M, Zara në sajë të dyqaneve të dorës së dytë. Mantelat Giorgio Amani në internet mund ti porosisni me çmim prej 500€ deri 2500€ ndërsa në Sun and Stars për vetëm 59 €, jeanse Wrangler, Levis për vetëm 9,7€, Pantallona për 4,99€

4. … Por edhe të përpiqeni për marka të reja

Mbani në mend, megjithatë, se mund të ketë disa veshje shumë cilësore në markat që nuk i keni dëgjuar kurrë, ose me etiketat që mungojnë plotësisht. Kontrolloni për vrima, njolla, butonat e zhdukur dhe shtresat e lirshme, dhe kaloni diçka që nuk ju pëlqen. Por nganjëherë markat që nuk i dini janë në të vërtetë Marka Evropiane me vlerë të lartë, këmishat për burra Morgan kanë cilësi të paimagjinueshme, do të lumturoni veten dhe bashkëshorten pas larjes dhe hekurosjes së kësaj këmishe.



5. Provoni veshjet

Gjithmonë provoni veshjet. Vetëm për shkak se është një fustan i hollë mëndafshi Ann Taylor nuk do të thotë që ju duhet të blini atë. Nëse nuk përshtatet mirë, atëherë është një blerje e panevojshme dhe vetëm do të grumbullojë dollapin tuaj. Dhe markat e ndryshme kanë madhësi ndryshe, kështu që nuk mund të marrësh asgjë nga numri në etiketë.

6. Mos shkoni me fëmijët

Sigurisht, ndoshta ju duhet t’i sillni ato nganjëherë. Por nëse jeni të armatosur me një listë të detajuar, mund të jetë e vështirë të arrini shumë në një dyqan second hand, kur ju keni të vegjëlit që të kujdeseni edhe për ata. Blerje në dyqanet e kursimit do të thotë të kesh kohë të shoshitësh nëpër shumë rreshta të rafteve të mbushura plot. Nëse jeni me fëmijët tuaj, planifikoni të blini vetëm në një nga seksionet e dyqanit dhe pastaj të ktheheni një ditë tjetër për të blerë pjesën tjetër.



7. Njihni ditët e zbritjes së dyqanit tuaj lokal

Duqanet Sun and Stars shumë shpesh bëjnë zbritje në gjysmë të çmimit. Ndiqni këto zbritje kërkoni orarin e rregullt të zbritjeve. Një palë këpucë prej 4 € janë lirë, por kur ata janë 2 € – madje edhe më mirë!

8. Nëse keni nevojë për diçka, pyesni

Nëse jeni në treg për një artikull shumë specifik, dhe ju jeni kthyer në dyqan për disa javë në kërkim të tij, nuk do të dëmtojë t’i kërkoje një punonjëse të mbajë sytë për të. Ju nuk mund të prisni që ata të jenë të saktë sepse dyqanet e dorës s dytë zakonisht kanë grumbuj sendesh që vijnë në mënyrë të papritur. Por nëse i njoftoni ata se po kërkoni një shall të leshtë të rralle të Ralph Lauren dhe pastaj ata shohin një të tillë, atëherë ndoshta do t’ju kujtojnë dhe do të ju thërasin në tel.

9. Gjeni mënyra për të ripërpunuar dhe për të ndihmuar të tjerët

Mendoni në mënyrë krijuese kur jeni në dyqan. Ndoshta ndonjë veshje mund të ketë një çarje, apo gjeni ndonjë copë të bukur të cilën mund ta qepni, mund të gjeni gjithashtu veshje pune apo gjuetije, aty diku të fshehura mund të jenë kollaret që gjithnjë I keni kërkuar dhe atë me çmime vetëm 0,5€. Më interesante që ndodh në këto duqane është se aty do të takoni edhe miq që janë shumë të pasur por që janë të rregullt në Sun and Stars, ata gjithnje blejnë shumë dhe ju dhurojnë edhe të tjerëve ata njohin cilësinë.

10. Stoqet; mendoni afatgjatë

Ne nuk kemi nevojë të blejmë rroba për fëmijët tanë për një kohë të gjatë, sepse vjehrra ime ka grumbulluar rroba për djem dhe vajza rroba të të gjitha madhësive që presin të rriten. Ajo ndalon çdo javë nga dyqanet e larmishme dhe është gjithmonë në vëzhgim për rrobat e nipërve të saj. Ne ndoshta jemi të vendosur për të paktën dy vjet, sepse ajo mendon më afatgjatë kur ajo zbraps dyqanet. Nëse keni magazinimin për të grumbulluar, atëherë konsideroni nevojat afatgjata të familjes suaj.

11. Shkoni shpesh

Nëse nuk gjeni ndonjë gjë një javë, provoni përsëri brenda pak javësh. Inventari i një dyqani ndryshon vazhdimisht, kështu që mund të godasësh ari një javë dhe të dalësh pa asgjë javën tjetër. Bëni një dyqan Second Hand një rutini të rregullt të menaxhimit të shtëpisë tuaj.

12. Shkoni me të holla

Së fundi, lini kartën tuaj të debitit në shtëpi. Kur të jeni të armatosur me para të gatshme, do të jeni më selektivë me blerjet tuaja dhe prandaj do të mendoni më shumë në lidhje me vlerën e artikujve. Kur ju qëndroni në një buxhet të ulët, atëherë dyqanet Secon Hand janë një kursim parash. Kur të tejkaloni, atëherë jeni duke blerë më shumë se sa keni nevojë – zbrazjen e portofolit tuaj dhe mbushjen e dollapëve tuaj. Qëllimi është për të kundërtën.

Sun and Stars është një duqan I tillë në Tetovë ( Te tregu I gjelbër) dhe Shkup në Çarshi te Hotel Sulltan dhe te Rekord afer Ministrisë së Drejtësis, vizitoni ato nëse keni kohë dhe vërtetë do të befasoheni.