6 mënyra fantastike për pastrimin e makinave!

Sado qe përpiqeni ta mbani të pastër makinen, ajo detyrimisht do te behet pis,per shkak te pluhurave, therrimeve apo ndryshimit te motit. Ekzistojne miliona produkte për pastrimin e makinave , por problemi është se ata perbehen nga kimikate te demshme.Per te shmangur keto ekzistojne dhe perberes natyrore per nje pastrim te mire te makines si prsh:

1. Paste me uthull te bardhe dhe sode buke

Hiqni njollat e errëta dhe me baltë në tapicerine tuaj nepermjet përzierjes se uthulles së bardhë dhe sodes se bukes duke krijuar një paste, dhe duke e ferkuar me kete paste zonen e piste nepermjet nje furçeje dhëmbësh.Lereni te thahet plotësisht, pastaj fshijeni të gjithë. Makina juaj do të duket krejt e re!

2. Pastroni fshireset e xhamave me alkol rregullisht per te shmangur grisjen dhe papastertite e tyre.

3. Uthull dhe gazeta për dritaret e makines

Mbushni një shishe me uthull, aplikojeni mbi xham, lereni për disa minuta dhe pastaj fshijini të gjitha me gazeta.

4. Per pjesen e kromit tek rrotat miksoni sasi te barabarta uji dhe uthullene nje shishe spraj e sperkatni pjesen e kromit. Fshijeni me pas me nje lecke te paster e do te vini re nje super-shkelqim.

5. Pastruesi i rrotave

Përzieni sode buke dhe ujë duke krijuar nje paste, dhe nepermjet nje furce fshijini te gjitha rrotat pastaj shpelajini mire.

6. Përdorni sapun natyral të lëngshëm Castille i cili është bërë nga vajrat bimore, përziejeni atë me ujë dhe lajeni vete pjesen e jashtme te makines pa shpenzuar para.