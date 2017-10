Albin Kurti: “Politika nuk është art i së mundshmes. Politika është art. Thjesht, art – Megaintervistë

Në këtë vit zgjedhor, deputeti më i votuar shpalos idetë e tij rreth politikëbërjes në Kosovë dhe komenton zhvillimet e këtij viti.

Në një intervistë me Kosovo 2.0, Kurti flet për vlerat dhe idealizmin e përhershëm që ai i sheh në Vetëvendosje. Po ashtu, ai ndau pikëpamjet e tij rreth zhvillimeve politike dhe koalicioneve para dhe paszgjedhore, mundësitë e bashkëpunimit me parti të tjera në të ardhmen, derisa të ardhmen e tij politike ia lë anëtarësisë së Vetëvendosjes.

Zgjedhjet e ardhshme lokale siç duket do të jenë testi i radhës për partinë që ai e themeloi si Lëvizje më 2005. Përderisa rezultatet do të dihen pas 22 tetorit, ajo çka është e qartë është se Kurti dhe LVV-ja ndiejnë një shtysë më të madhe në synimin e tyre për qeverisje.

Ne kemi bërë kompromise por Vetëvendosja nuk bën pazare. Vetëvendosja kompromise ka bërë dhe bën. Edhe po të ishte koalicionin parazgjedhor me AKR-në, nuk do të ishte programi qind për qind i Vetëvendosjes. Edhe nesër kur do të jemi në qeveri me ndonjë parti tjetër nuk do të jetë qind për qind programi i Vetëvendosjes.

Ka disa aktivistë e zyrtarë të PDK-së e të LDK-së që kanë ardhur në Vetëvendosje dhe mund të them që në një aspekt të rëndësishëm ata janë më të vlefshëm edhe më shumë se ne aktivistët e Vetëvendosjes që jemi aty prej fillimit. [Kjo] për shkak se në një moment devijimi që ka rezultuar edhe me korrupsion në PDK edhe LDK, këta janë distancuar. Dhe nga distancimi edhe nga kundërshtia që kanë pasur me ta, ata kanë filluar që t’i lexojnë retroaktivisht shenjat e atij korruptimi më herët.

Të kthehemi te mundësia e koalicioneve që kishit me partitë e tjera dhe çështjet programore. Siç është raportuar, me AKR-në kishit përafëruar programet politike por në fund dështuan pasi ata iu bashkangjitën LDK-së. Poashtu për Nismën për Kosovën, ju kam dëgjuar t’i identifikoni si parti socialdemokrate me program të majtë. Por themeluesi dhe lidershipi i Nismës për Kosovën ka qenë në krye të PDK-së për një dekadë e që kanë drejtuar edhe procesin e privatizimit, të cilin ju ashpër e keni kritikuar. Pse është i mundur koalicioni me këto parti dhe sipas jush cili është dallimi mes tyre dhe PDK-së?

Por siç po e përshkruani ju, partitë politike kanë bërë politikë të pazareve dhe e kanë braktisur Vetëvendosjen. Po tingëllon sikur nuk po mbetet hapërsirë për koalicione me partitë e tjera derisa ato po e kanë më të lehtë të bëjnë koalicion me njëra-tjetrën dhe të pamundshme një koalicion me Vetëvendosjen?

Nuk është e vertetë që ne duam të qëndrojmë në opozitë. Fare. As në nivelin komunal e as në atë qendror. Ne duam të vijmë në qeverisje sa më parë për shkak se e kemi guximin për t’u përballur me të keqën edhe planin për të sjellur të mirat.

Ne në vitin 2014 patëm formuar VLAN-in dhe patëm nënshkruar një marrëveshje më 10 shtator, 2014. Para VLAN-it, konsiderohej se Vetëvendosja nuk dëshiron të bëjë koalicion me askënd tjetër edhe etiketa e të qenët eksluziv në kuptimin pezhorativ të fjalës i vishej Lëvizjes Vetëvendosje. Që prej atëherë, ngadalë por sigurtë është parë që për koalicion nuk është Vetëvendosja problemi, janë të tjerët që bëheshin bashkë me neve e pastaj na braktisnin. Në njëfarë mënyre, u rritej çmimi në treg nga bashkëpunimi me neve që të shiteshin më tepër tek PDK-ja.

Jo, jo. Veç po du me thanë që rritja e madhe, e domosdoshme, tashmë ka ndodhur. Ajo çka na duhet nuk është ajo [në] çfarë tashmë jemi rritur për ta bërë qeverisjen. Por ne synojmë koalicion. Ne edhe po të jetë e mundur të qeverisim vet, sërish do të dëshironim që të ishim në koalicon. Me kë për ju do të ishte më i lehtë koalicioni meqë ju nuk po dakordoheni me këto parti politike ekzistuese?

Le të flasim për bashkëpunimin mes Vetëvendosjes dhe partive të tjera politike. Kemi parë që pas zgjedhjeve nuk keni arritur marrëveshje me partitë e tjera e sidomos me koalicionin LAA. Ndonëse keni pasë disa takime, ish-kandidati për kryeministër nga LAA, Avdullah Hoti, ka thënë se keni arritur të pajtoheni me gjysmën e pikave të Vetëvendosjes. Në anën tjetër, ju keni theksuar vijat e kuqe vazhdimisht për PDK-në, dhe tashmë partnerët e saj në koalicionin qeverisës AAK, NISMA dhe AKR duken edhe më larg Vetëvendosjes. Pra, është shumë e rëndësishme për publikun ta dijë se si Vetëvendosja do ta marrë pushtetin pa bërë koalicion me partitë e tjera dhe t’i shtyjë përpara idetë e veta politike?

Dhe së fundi, mos të harrojmë se nuk janë krejt njerëzit e këqinj në partitë e tjera. Se dikush ka qenë në partitë e tjera ose vazhdon të jetë me një parti politike nuk na jep neve apriori të drejtën për ta gjykuar moralisht atë person. Nuk është e mjaftueshme që për një person të thuash që është i mirë ose i keq, i ditur ose i paditur, varësisht se në cilën parti politike ndodhet. Sidomos nëse nuk është në nivelin shumë të lartë. Dhe neve na kanë ardhë shumë njerëz nga partitë politike. Mbase më së shumti nga PDK dhe LDK, por kjo nuk është për shkak se këta njerëz ishin të pakënaqur me përmbushjen e ambicieve personale atje, por ishin të pakënaqur me devijimin që e kanë pësuar këto parti e që ka qenë i papritur për këta njerëz që pastaj vijnë tek ne.

Krejt ju përgjigjem po nuk mund t’i bëj tre kilometra me një hap s’i bëj dot. Po më duhet me ta shpjegu kontekstin edhe kronologjinë. Ne jemi përpjekur me AKR-në të bëjmë koalicion parazgjedhor edhe kemi filluar që të diskutojmë programet tona dhe jemi dakorduar në shumicën dërrmuese të çështjeve. Por AKR vendosi në momentet e fundit të shkojë te LDK e me LDK-në u dakorduan që të garojnë para zgjedhjeve bashkë. Për neve është e pritshme që edhe LDK-ja [të bëjë koalicion me Vetëvendosjen] kur AKR-ja e cila është liberale edhe një çikë më djathtas se LDK-ja thuajse u dakordua me ne. Prandaj ky ishte optimizmi ynë që të provojmë eksluzivisht me LAA-në ku ndodhej edhe AKR-ja brenda.

A ka qenë mosbërja e koalicionit me LDK-në vetëm çështje programore?

Unë besoj se kur jam takuar me [Isa] Mustafën dhe [Lutfi] Hazirin, unë dhe Visari [Ymeri, kryetar i LVV-së], në njëfarë mënyre ne u morëm vesh që po merremi vesh. Kjo është e rëndësishme. Unë kam qenë optimist edhe unë u kam thënë të flasim me ekipe për programe. Kontaktin e fundit me Mustafën e kam pasë më 17 korrik. Prej 6 korrikut deri me 17 korrik kemi pasë komunikim sporadik. Më pas, ka gati dy muaj, që ka një shkëputje komunikimi që unë besoj që ai sinqerisht duhet ta shpjegojë. Se, pse u takua ai me ne pra?

Pra, sipas jush Mustafa e ka ngulfatur LDK-në duke e pamundësuar një koalicion me juve. A besoni se personalisht Mustafa e ka bllokuar një koalicion për shkak të inateve të tij personale apo mendoni se ky ka qenë vullneti i LDK-së?

Unë besoj se Mustafa ka udhëhequr gabueshëm LDK-në në verën e vitit 2017, ashtu qysh e ka udhëhequr LDK-në në vjeshtën e vitit 2014. Mustafa po flet me inat për gazin lotësjellës e demonstratat tona, por nuk po flet për nënshkrimin e Zajednicës që e ka bërë. Ne nuk kemi përdorë gaz lotësjellës për atë se e ka emrin Isa Mustafa, për atë se si duket ose kush është personalisht, por për shkak të veprimeve të tij. Ne nuk kemi hedhur gaz lotësjellës kur është zgjedhë qeveria Mustafa.

Po të organizohej referendum brenda LDK-së, jam i bindur se me shumicë dërrmuese anëtarësia e LDK-së do të ishte për koalicion me ne. Anëtarësia e LDK-së ështe kundër Zajednicës së Serbisë në Kosovë; anëtarësia e LDK-së është kundër demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në formën e tij aktuale.



Në çfarë bazoheni kur thoni se anëtarësia e LDK-së është kundër këtyre dy çështjeve?

Nga nënshkrimet që na kanë dhënë në peticion. Nga njerëzit që i kemi kontaktuar po të organizohej referendumi — unë jam i bindur se me shumicë do të ishin për koalicion me Vetëvendosjen. Dhe anëtarësia e LDK-së ka qenë kundër koalicionit me PDK-në. Edhe rrjedhimisht nëse kanë qenë kundër koalicionit me PDK-në, unë besoj se shumë më kollaj do ta bënin koalicionin me neve.

Pra ju po sugjeroni se duhet të ketë fillimisht një ndryshim në lidershipin e LDK-së në mënyrë që të bënit koalicion. A ju kam kuptuar drejt?

Për bindjen time është e padrejtë qysh pasi që u rrëzua qeveria Mustafa, ata nuk e bënë një reflektim edhe asaj pakicës së atyre deputetëve që kanë qenë konsistentë, nuk u thanë që paskeni pasur të drejtë. Shpëtim Bulliqi, Fatmir Rexhepi, Vjosa Osmani — pasi që u dëshmua se paskan pasur të drejtë u ndëshkuan për së dyti.

Por a po i amnistoni disa eksponentë tjerë? Për shembull, Fatmir Limaj nga Nisma, në momentin që po flasim është duke u hetuar për një aferë korruptive që kap shifrat milonëshe?

Unë nuk jam gjykatës të amnistoj.

Absolutisht nuk jeni gjykatës por ju po arrini të gjykoni se PDK-ja është e keqja e vendit pasi e ka korruptuar dhe e ka kapur shtetin. A mos janë standarte të dyfishta?

Jo secili njeri në PDK është i tillë. Së dyti, Fatmir Limaj ka dalë prej PDK-së. Së treti, Fatmir Limaj tash është kthyer në PDK.

Por a nuk është e mjaftueshme kjo jokonsistencë e tij për ta përjashtuar atë si mundësi për koalicion në të ardhmen, ose Behgjet Pacolli që iu bashkua PAN-it?

Vetëvendosje është shansë për ndryshim, për ndryshimin e Kosovës. Ne nuk jemi superstrukturë që i mbivendoset qoftë popullit apo qoftë partive të tjera. Na jemi infrastrukturë për të gjithë ata që duan ndryshime. Unë po e them, unë besoj në përmirësimin e njerëzve.

Nëse besoni në përmirësimin e njerëzve, a e besoni përmirësimin e Kadri Veselit, kryetarit të PDK-së?

Unë mendoj se çdo njeri mund të përmirësohet por, unë nuk mund ta amnistoj askënd për çfarë kanë bërë. Këtu duhet ta bëni një dallim. Unë nuk mund ta fal dikë për krime që kanë bërë. As nuk kam dëshirë e as të drejtë për ta falë dikënd për një krim ama siç edhe çdo njeri mund të koritet. Siç thotë një fjalë e jona popullore, pesë minuta para vdekjes mund të koritet njeriu. Në një anë, jam progresiv duke besuar se mund të përmirësohet njeriu, e në anën tjetër jam edhe shumë i kujdesshëm sepse është e mundur të dështosh e të gabosh.