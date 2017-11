Ambasadori i BE-së, Zhbogar: Merruni me reformat, çështja e emrit do të zgjidhet

Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, Methju Nimic ka caktuar 11 dhe 12 dhjetorin si data për takim me përfaqësuesit e dy shteteve fqinje. Edhe pse bisedimet fillimisht ishin planifikuar të startojnë gjatë javës së ardhshme, ato u ricaktuan për në dhjetor. Takimi vjen në një klimë që faktori ndërkombëtar por edhe politikanët e Maqedonisë dhe Greqisë e quajtën pozitive dhe shumë afër fundit të kontestit disa vjeçar.

Ndërkohë që pritet takimi, ambasadori i BE-së Samuel Zhbogar poashtu shpehu optimizmin për lëvizjen e gjërave por nuk tregoi konkretisht nëse ka gjasa që ky kontest të merr epilog kah viti i ardhshëm, raporton SHENJA.

“Ne jemi optimistë kryesisht se gjërat po shkojnë mirë. Reformat që i presim kanë filluar të zbatohen. Sigurisht që vitin e ardhshëm do të dalim me vlerësim se si e shohim rajonin gjatë dekadave të ardhshme. Prej Qeverisë presim që të vazhdojë të tregojë përkushtim dhe rezultate nga reformat. Nëse këto dy gjëra bashkohen, shpresojmë të tregohen rezultate vitin e ardhshëm…Ne nuk kemi pritje të asnjë lloji. Gjithçka varet nga dy shtetet se sa kohë u duhet të gjejnë zgjidhje,nëse munden vitin e ardhshëm”

Gazetarët e pyetën Zhbogarin nëse do të bëjë presion mbi Greqinë për tia hequr bllokadën Maqedonisë për antarësim në BE me emrin e tanishëm, por ambasadori tha se ata nuk funksionojnë me presione por lejojnë rrjedhën e frymës bashkëpunuese dhe të kompromisit.

“Faktori ndërkombëtar asnjëherë nuk punon me presion. Gjithmonë është më mirë që çështjet të zgjidhen me dialog dhe të gjindet zgjidhje nga e cila do të dalin të kënaqura të dy palët. Nuk është zgjidhje nëse njëra palë fiton më shumë se sa tjetra, pasi gjithë kompromiset bëhen që të ketë pranim nga të dy palët”

Zëvendësndihmësi i sekretarit amerikan, Hojt Ji javën e kaluar në një debat në Uashington tha se çështja e emrit deri më tani është në nivelin më të lartë dhe më afër gjetjes së zgjidhjes. Shefi i diplomacisë greke, Nikos Koxias, nga ana tjetër, deklaroi se pret çështja të mbyllet në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, ndërsa kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, se duhet të bëhet një hap dhe se tani ekzistojnë mundësi më të mëdha se më parë që të gjendet zgjidhje me Greqinë. Por ende asnjëra prej palëve nuk ka treguar qartë nëse zgjidhja e kontestit me Greqinë doemos do të thotë që Maqedonia do ta ndryshojë emrin e saj zyrtar.