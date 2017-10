Carlo Ancelotti ka shumë për të thënë si në fushë ashtu edhe jashtë saj, por është i detyruar të heshtë kur bëhet fjalë për Bayernin dhe pse shkarkimi i tij ishte një kafshatë e hidhur. Gjithsesi, kjo nuk e ka bërë atë të humbasë sensin e humorit dhe notat e ironisë kur në një dalje publike deklaroi që do të ishte patjetër prezent në Itali edhe pa e përzenë Bayerni, por mesa duket gjermanët donin të siguroheshin që të ishte puntual. Më pas ai saktësoi disa detaje mbi personalitetin e tij, të cilat janë përfolur shumë gjatë ditëve të fundit.

“Qetësia është karakteristikë e imja, është stili im. E kam fituar këtë shprehi nga mësuesit e mi dhe babai im. Në Madrid më akuzonin se kisha një raport shumë të afërt me futbollistët, në Mynih për të kundërtën. Ata që më kritikojnë të paktën duhet të bien në një mendje. Sidoqoftë e vërteta është se unë nuk dua të kem raporte me futbollistë, dua të kem të bëj me njerëzit në rradhë të parë dhe kjo është dicka shumë e ndryshme.

Më pas lidhur me spekulimet e fundit që e kanë asociuar të ardhmen e tij tij me stolin e Kombëtares Italiane por edhe atë të skuadrave të Serisë A, 58 vjeçari deklaron:

“Nuk e kam cuar nëpërmend Kombëtaren, të paktën për momentin. Do të merrja përsipër të ulesha në stolin e Përfaqësueses kur të mos kisha më dëshirë për të stërvitur një skuadër cdo ditë, gjithmonë nëse edhe Kombëtarja do të më mendonte mua si trajner. Aktualisht dua të pushoj ndaj dhe futbollin do ta përjetoj pak më në distancë, të paktën për 10 muajt e ardhshëm e më pas do të mendoj për të gjetur një skuadër të re. Ky është futbolli, puna jonë ka edhe këto anë të saj, shkarkimi është pjesë e saj”.

Gjithsesi, dukej e pamundur të mos i kthehej lamtumirës që i dha gjermanëve të Bayernit:

“Në 22 vite karrierë nuk kam patur kurrë marrëdhënie të komplikuara. Unë kam bërë zgjedhjet e mia si trajner, të cilat kërkojnë inteligjencë për t’i kuptuar dhe mbështetjen e klubit. Jam shumë i lumtur për solidaritetin që treguan të gjithë kolegët e mi. Ky është futbolli është e kotë të skandalizohesh.”

Sa i takon kampionatit italian, Anceloti mendon se Sarri është duke bërë një punë shumë të mirë me Napolin dhe se ka mundësi reale për ta vijuar projektin e tij.