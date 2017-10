“Apokalipsi është afër, Trump do të vdesë dhe…”. Parashikuesja kolumbiane trondit botën

Apokalipsi është afër , Trump do të vdesë dhe shumë gjëra të tjera të tmerrshme do ndodhin së shpejti.

Chicago Tribune, portali më i suksesshëm në Amerikën Latine, transmeton fjalimin e Deseret Tavares: “Armët bërthamore do të jenë në Shtetet e Bashkuara … ne do të kemi 6 qytete që do të shkatërrohen”, kimikisht” thotë ajo.

“Ne do të bombardohemi në tokën amerikane. Qyteti im, Los Angeles, do të shkatërrohet… “, ishte një nga parashikimet që kjo grua, e lindur në Guateque (Kolumbi), i konfirmoi programit televiziv Los Informantes .

Parashuikueja u bë e famshme kur parashikoi se do ndodhnin tërmetet në Kili dhe Haiti në vitin 2010, ajo gjithashtu ka parashikuar edhe vdekjen e disa këngëtarëve me famë, por ajo që ra më shumë në sy është parashikmi që ajo bëri për vdekjen e Donald Trump. Ajo gjithashtu parashikoi që Trump do ishte fitues.

Ja çfarë tha ajo në emision:

Trump nuk i jep fund presidencës së tij … Unë pashë se në dy vitet e para të presidencës së tij ai do vritet nga një amerikan”.

Ai menjëherë thotë se sulmet terroriste nuk do të ndalen dhe se Ura e Bruklinit në Nju Jork do të shkatërrohet. Përveç kësaj, ajo parashikon që Germán Vargas Lleras do të jetë pasuesi i Juan Manuel Santos në Shtëpinë e Nariños, shkruan Chicago Tribune.