Apple konfirmon emoji të reja për iPhone dhe iPad në iOS 11.1 – Foto

Apple ditën e sotme prezantoi qindra karaktere të reja emoji të cilët do të shtohen tek iPhone dhe iPad me përditësimin e radhës të iOS, iOS 11.1.

Kompania prezantoi ca emoji të reja të cilat do të jenë pjesë e Unicode 10. Disa prej shtesave të reja janë fytyra e çmendur, pie, pretzel, t-rex, vampire, exploding head, gjeste dashurie, tru, shall, zebër, xhirafë e shumë të tjera.

Ndërsa fillimisht janë listuar vetëm 56 emoji të reja, numri i tyre do të shkojë deri në 200.

Krahas emojive, iOS 11.1 do të përmbajë funksionalitetin Apple Cash i cili po testohen brenda kompanisë. Përditësimi padyshim do të jetë me rëndësi. Data e debutimit të versionit publik të iOS 11.1 nuk është e ditur.