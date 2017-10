Arifi në Çarshinë e Epërme të Tetovës premton infrastrukturë të re – FOTO

Tetova po bëhet përsëri me urën e Kazazëve, më të vjetrit e kujtojnë si një urë të një rëndësie të veçantë e cila lidhte dy anët e qytetit dhe ishte shumë domethënëse për nga rëndësia ekonomike për qytetin. Bashkë me asfaltimin e rrugës tek stacioni policor në gjatësi prej 370 metrave, tortoarëve, ndriçimit dhe kanalizimit atmosferik është bërë një rehabilitim i dukshëm infrastrukturorë i cili do të ndihmojë në qarkullimit të lirshëm të qytetarëve.

Kalova dhe bisedova me qytetarët në Çarshinë e Epërme dhe në kafenenë emblematike të Kabashit. Në bashkëbisedim me banorët e rrugës Murat Baftijari i njoftova se kjo rrugë do të jetë projekti i parë infrastrukturorë i mandatit të ardhshëm, dhe se është bërë projekti dhe ka mbaruar procedura e tenderimit. Pranvera e ardhëshme do ta bëjë këtë rrugë me trotoare, kanalizim atmosferik dhe fekal, ndriçim publik si dhe asfaltim të plotë duke filluar nga Çarshia e Epërme e deri tek rruga e Teleferikut.