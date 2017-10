Arsyeja përse femrat e bukura janë të vetmuara

Studimet tregojnë që gjithnjë e më shumë femrat që janë të bukura, kanë stil, karrierë, nuk arrijnë të tërheqin vëmendjen e gjinisë së kundërt, por vetëm shikime, buzëqeshje, komplimente dhe çdo gjë këtu përfundon.

Ekspertët francezë thonë se problemi pikërisht qëndron te “pispillosja” e damës, sepse rezultatet e hulumtimit tregojnë se meshkujt nuk bien më në gracën e takave të arta, modeleve moderne të flokëve, veshjeve me stil, grimit.

Me shikimin e këtyre super bukurosheve “ngopen” për çdo ditë nëpër revista, televizione, rrugë, andaj kanë filluar ta kthejnë vëmendjen te bukuria e fshehur, sharmi, feminiteti, shikimi, mirësjellja…Shumica e meshkujve thonë se femrat janë bërë të painteresuara dhe refuzuese, “shigjetojnë” me shikim në vend që t’i përkëdhelin, andaj shumë shpejt heqin dorë nga interesimi për to, transmeton telegrafi.

Po qe se shfaqin interesim, shpesh pendohen kur dëgjojnë përgjigjen e vrazhdët që në takimin e parë. Shumica e femrave me sjellje të tilla dërgojnë sinjale të qarta që nuk dëshirojnë ta kenë afër mashkullin. Dhe “rezultati” i gjithë kësaj është që me kalimin e kohës bukuroshet bëhen të “pikëlluara”, sepse meshkujt kaherë i lënë anash, ndërsa vitet i kalojnë në vetmi.

Duke e pritur princin imagjinar, të përsosur në kalë të bardhë, femra shpesh nuk e vëren dashurinë që ia fron mashkulli i zakonshëm, sepse nuk është e vetëdijshme që pikërisht me ndonjë të tillë do të kishte mundur të përjetonte dashurinë e vërtetë.