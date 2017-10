Atentati në Vlorë, 1 i vdekur dhe 3 të plagosur

Një shtetas 62-vjeç ka humbur jetën dhe 3 shtetas, mes të cilëve edhe një fëmijë 8 vjeç janë plagosur, pasi automjeti me të cilin udhëtonin është qëlluar me armë zjarri nga persona ende të panjohur nga policia.

Ngjarja ka ndodhur në Vlorë, ndërsa policia bëri të ditur se ndaj mjetit me targë VL 63 68 C, është qëlluar me armë automatike.

Si rezultat ka humbur jetën Baftjar Llanaj, 62 vjeç. Raportohet se të plagosur kanë mbetur Dritan Bega, Ferdinand LLanaj dhe një fëmijë 8 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Më datë 01.10.2017, rreth orës 09: 35, në rrugën Transballkanike, pranë një karburanti, nga persona ende të pa identifikuar është qëlluar me armë zjarri në drejtim të një mjeti ”Mercedes Benz” me targa VL 63 68 C.Nga të shtënat me armë zjarri kanë mbetur të plagosur shetasit D.B., 50 vjeç dhe F.Ll., 39 vjeç.

Të dëmtuarit janë transportuar menjëherë për të marrë ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Vlorë. Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë sëbashku me grupin hetimor ku po punohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Policia ka ngritur pika të shumta kontrolli në të gjitha kryqëzimet kryesore dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve”, thuhet në komunikatën paraprake të policisë.

Ndërkohë, referuar burimeve policore, në Kafaraj të Fierit është gjetur i djegur një mjet tip BMË, brenda së cilit është gjetur dhe një armë automatikë, që dyshohet se janë përdorur në atentatin e ndodhur në Vlorë.

Policia po heton mbi një hakmarrje të mundshme, pasi referuar targës së automjetit mbi të cilin janë drejtuar breshëritë, rezulton se edhe në 2011 i është bërë atentat.