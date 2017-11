Banka Botërore: rritja ekonomike dhe kërcënimet politike në Ballkan

Rritja ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor në vitin 2017 pritet të jetë 2.7 për qind dhe tendenca e rimëkëmbjes do të vazhdojë për dy vitet e ardhshme, por kjo do të varet nga ruajtja e stabilitetit politik, esenciale për tërheqjen e investimeve të reja, është një përmbledhje e analizës së Bankës Botërore rreth tendencave ekonomike në këtë rajon, të paraqitur të enjten në qytetet kryesore të vendeve të cilave u referohet.

Parashikimet e Bankës Botërore sugjerojnë se rritja e produktit të brendshëm bruto vendor në këtë regjion vitin e ardhshëm pritet të jetë më i lartë se këtë vit, dhe llogaritet të jetë 3.3 për qind, ndërsa në vitin 2019 parashikohet të jetë 3.6 për qind.

Parashikimet kanë të bëjnë me Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë, me devijime të mëdha midis këtyre vendeve krahasuar me normën mesatare të pritur të rritjes ekonomike.

Rritja më e madhe, dhe atë në vazhdimësi, është paraparë për Kosovën dhe arrin në 4.4 përqind në këtë vit deri në 4.8 përqind në vitin 2019.

Interesante është rasti i Malit të Zi, i cili pritet të arrijë rritjen e GDP-së prej 4.2 përqind këtë vit, por për vitin 2019 parashikohet të bjerë në 2.5 përqind. Në Serbi, GDP duhet të rritet nga dy përqind modeste të këtij viti në 3.5 përqind në vitin 2019.

Çelësi i rritjes ekonomike në rajon janë investimet e reja, që do të thotë hapje e vendeve të reja të punës. Rritja më e madhe aktualisht është regjistruar në ekonomitë e Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi.

Parashikimet optimiste për Bosnjen janë përmirësuar deri diku për shkak të situatës së paqëndrueshme politike, si dhe vonesës në zbatimin e reformave të shpallura më parë, por gjithashtu edhe progresit të pamjaftueshëm në trajtimin e problemit të papunësisë.

Megjithëse norma e pritshme e rritjes së GDP-së për Bosnjen për këtë vit është vendosur në nivelin 2.7 për qind, Banka Botërore ende pret që ajo të jetë tre për qind dhe të arrijë 3.4 për qind në vitin 2019 përqind, por vetëm në kushtet e zbatimit të vazhdueshëm të reformave. Tensionet politike në Maqedoni gjithashtu kanë një ndikim në ekonominë e atij vendi, prandaj, rritja këtë vit pritet të jetë më e vogla në rajon dhe atë vetëm 1.5 përqind.

Por ka perspektiva se situata do të përmirësohet, kështu që për dy vite rritja e GDP-së pritet të jetë në nivelin prej 3.9 për qind.

Drejtoresha e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, Linda Van Gelder tha se është me rëndësi të veçantë që procesi i rekrutimit ose hapjes së vendeve të reja të punës, pas dekadave të recesionit global në Ballkanin Perëndimor, është kthyer në periudhën para krizës. “Për vendet e Ballkanit Perëndimor, tani është më e rëndësishme se kurrë të mbahet ky moment reformimi”, tha ajo.

Banka Botërore paralajmëron se rreziqet serioze vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim potencial. Fjala është, mbi të gjitha, rreth zhvillimeve të pasigurta politike dhe ndryshimeve që mund të ndikojnë në investime dhe rritje ekonomike.

Rreziqet mund të kontrollohen duke forcuar qëndrueshmërinë fiskale, duke shpejtuar reformat strukturore, duke forcuar financat publike dhe duke përmirësuar investimet dhe kushtet ekonomike, si dhe duke i afruar vendet e rajonit me anëtarësimin në Bashkimin Evropian, vlerëson Banka Botërore.