Bebe Rexha pritet që të jetë një nga performueset në ceremoninë e ndarjes së çmimeve American Music Awards.

Ajo pritet të performojë projektin e saj me Florida Georgia Line të titulluar “Meant to Be”, i cili u lansua kohë më parë.

Bukuroshja shqiptare ka konfirmuar se do të performojë këtë të diel bashkë me këtë grup dhe se versionin e performancës do ta lansojë për shkarkim për të gjithë adhuruesit e saj.

Bebe Rexha konsiderohet një prej yjeve më të mëdha të muzikës botërore.