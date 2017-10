Big Mama i nënshtrohet operacionit, kjo është arsyeja

Ajo këtë gjë e kishte treguar publikisht dhe rezultatet e kësaj ndërhyrje kirurgjike janë vërejtur në trupin e saj.

Së fundi, Big Mama ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se po i nënshtrohet edhe një tjetër operimi, kësaj radhe në sy për ta korigjuar dioptrinë e tyre.

“Pas kontrolles qe kisha me Dr Ilir Osmani une menjeher vendosa qe te operohem, korigjimi I dioptrise me laser eshte shpetim per mua. Shihemi pas Operacionit… pa syza e pa thjerza 🤓 p.s besoj opercaioni i fundit do te jete per kete vit di jap fund mo opercaioneve 😂😂😂”, ka njoftuar këngëtarja.