‘Bombë’ nga Anglia, Sanchez në Man Utd

Alexis Sanchez mund të transferohet në Manchester United.

Alexis Sanchez do të largohet nga Arsenal gjatë afatit kalimtar të janarit.

Por, Manchester City mund të mos jetë destinacioni i tij i radhës.

“The Sun” raporton se sulmuesi kilian ka zgjuar interesim nga Manchester United.

Sanchez ka hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij në “Emirates Stadium”.

Andaj, Jose Mourinho dëshiron ta sjell në Old Trafford me një ofertë me vlerë prej 25 milionë funte. Sanchez ishte pranë transferimit në Man City gjatë verës por tani në garë ka hyrë edhe United.