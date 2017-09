Cfarë gruaje jeni bazuar në muajin që keni lindur

Njihuni me pikat e dobëta dhe të forta për gratë e të gjitha shenjave të horoskopit. Mësoni kë duhet të mbani afër dhe kë duhet të këni kujdes, shumë kujdes!

Janar

Gratë e lindura në janar janë ambicioze, konservatore dhe serioze. Ata duan të kritikojnë, por nuk duan të flasin për ndjenjat e tyre, sepse janë natyra të mbyllura.

Shkurt

Këto gra janë shumë romantike, duhet t’i trajtoni me durim për shkak të ndryshimit të humorit, sepse jo të gjithë mund t’i kuptojnë. Ata mendojnë në mënyrë abstrakte, nëse i tradhëtoni, nuk do t’i shihni kurrë më.

Mars

Gratë e lindura në këtë muaj kanë karizëm dhe një bukuri të rrallë. Janë të përkushtuara dhe besnike.

Prill

Janë shumë xheloze dhe shpërthejnë në çdo moment, ndaj ndonjehërë është më mirë të largoheni prej tyre. Por, do t’ju bëjnë të ndjeheni njeriu më i lumtur në planet.

Maj

Gratë e lindura në maj janë shumë këmbëngulëse dhe besnike ndaj parimeve të tyre .Megjithatë, me karakterin e vështirë, ata bëhen të rrezikshme për çdo njeri që bie në dashuri me ta.

Qershor

Ata janë shumë krijuese dhe komunikuese dhe për më tepër vajza kurioze. Për ta është më mira t’jua thuash gjërat në sy se sa pas krahëve. Në dashuri janë lojtare shumë të rrezikshme. Burrat janë si lodra në duart e tyre.

Korrik

Këto vajza janë shumë të ndershme, nuk lejojnë askënd të afrohet pranë tyre, misterioze, shumë inteligjente dhe të bukura. Nuk duan konflikte dhe janë të sjellshme me të gjithë. Shpesh vuajnë për kohët e kaluara. Nëse një grua e muajit korrik bie në dashuri me ju, gabimi më i madh do të jetë nëse e mashtroni, sepse do ta humbisni përgjithmonë.

Gusht

Një kombinim unik i zemrës dhe egoizmit të madh. Mos luani me këto gra, sepse herët a vonë do të fitojnë. Pavarësisht se janë të lumtura dhe me shumë humor, nuk lejojnë askënd të tallen me të. Ata duan gjithmonë të jenë në qendër të vëmendjes dhe kurrë nuk vuajnë nga vëmendja e njerëzve.

Shtator

Ato janë vajza të dashura, të disiplinuara, të bukura, por kurrë nuk e falin atë që i tradhëton. Vajzat e lindura në shtator kërkojnë marrëdhënie të gjata. Ata nuk janë vajza për një natë. Nga ana tjetër ata janë shumë kritike ndaj partnerit dhe kërkojnë nga ai që të përmbushë të gjitha kërkesat e tyre.

Tetor

Gratë e lindura në tetor demonstrojnë forcë dhe pavarësi. Kanë një karakter të hekurt , por janë shumë emocionale. Rrallë qajnë para njerëzve të tjerë. Janë të zgjuara dhe nuk e hapin zemrën me të gjithë.

Nëntor

Gratë e nëntorit janë gjithmonë një hap para të tjerëve. Nuk duhet të luani kurrë me këto gra, sepse fundi do të jetë shumë i hidhur.

Dhjetor

Lindur me shumë fat, sepse gjithmonë gjejnë një mënyrë për të dalë nga çdo situatë si fitues. Ata kanë një zemër të madhe dhe pavarësisht çfarë njerëzit iu bëjnë, ata besojnë se secili në fund do të marrë atë që meriton.