Çfarë parasheh propozim ligji për amnesti!?

Në seancën e 28 qeveria e Maqedonisë ka shqyrtuar dhe miratuar propozim ligjin për amnesti duke i rekomanduar ministrisë së drejtësisë dhe shërbimeve qeverutare që të sigurojnë kushte për shqyrtim të tekstit për ligjin deri tek ministritë përkatëse por edhe në opinionin publik. Qeveria ka sjellë vendim që miratimi i këtij ligji të shkojë nëpër procedurë të rregullt.

Drafti i parë i propozim ligji përshkruan atë që nga miratimi i ligjit i cili është i përkohëshëm dhe se do të sillet pikërisht në kohë të caktuar. Në seancnë e sotme ministri i drejtësisë Bilen Saliji ka theksuar se propozimi për sjelljen e ligjit të ri për amnesti është vullnet i mirë i shtetit ndaj një kategorie të caktuar të të dënuarve me qëllim për risocializimin e tyre dhe largimin nga burgjet të cilët po vuajnë dënimin si dhe për shkak të kushteve në të cilat ato po vuajnë dënimin në burgjet shtetërore.

Sipas propozim ligjit, lirimi nga dënimi ose amnestia do të përfshijë persona të dënuar me dënim sipas veprave penale të përshkruara në ligjin penal ose ligjet tjera të cilët nga hyrja në fuqi e ligjit e deri në mbarimin e dënimit përfshirë këtu edhe personat të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë filluar vuajtjen e dënimit në burgjet e Maqedonisë.

Propozim ligji për amnesti do të sillet dhe ndaj personave të dënuar sipas ligjeve të vendit tonë për vepra penale të ndryshme të realizuara jashtë vendit, nëse i dënuari është shtetas i Maaqedonisë dhe dënimin e vuan në Maqedoni sipas veprës penale të shqyptuar nga ndonjë gjykatë e huaj apo ndërkombëtare.

Me këtë propozim, amnestia përfshinë të dënuarit të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk kanë filluar të vuajnë dënimin me burg, por kanë vendim të prerë për vuajtjen e dënimit.

Propozim teksti i ligjit parasheh që të lirohen nga vuajtja e dënimit edhe personat e dënuar për vepër penale të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji më nuk parashihet si vepër penale.

Drafti i ligjit për amnesti propozon personat e dënuar të cilët kanë dënim deri në gjashtë muaj të marin lirim të plotë, gjithë të dënuarit tjerë për të cilët propozohet amnestia do të lirohen me mbajtje të 30% të dënimit.

Ministri Saliji në seancën e djeshme qeveritare sqaroi se me vazhdimin e tekstit të ligjit nuk parashihet amnesti për persona të cilët janë të dënuar me dënim të përjetshëm si dhe për persona të cilët janë të dënuar me vepër penale vrasje nga neni 123 i ligjit penal i cili përfshinë vrasje ose dhunë familjare, vrasje për shkaqe xhelozie, vrasje me paramendim, vrasje me porosi, vrasje e femrave për të cilat është ditur se është shtatzënë, vrasje e të miturve, vrasje e gjykatësve apo prokurorëve gjatë kryerjes së detyrave. Ky nen nga ligji penal parasheh edhe personat të cilët janë të dënuar nga më pak se 10 vite por që më parë nuk kanë qenë të dënuar.

Amnestia nuk parasheh edhe për personat të cilët kanë kryer vepër penale kundër zgjedhjeve dhe votimeve (neni 158-165-v) nga ligi zgjedhor, për vepra penale dhunë seksuale (neni 186, 198, 189, 191, 191a, 193, 193a, 193b dhe 194) nga ligji penal, për vepra penale kundër shtetit (neni 305-327), ligji zgjedhor për vepra kundër të drejtës ndërkombëtare (neni 403-418a, 418v deri 422), nga ligji zgjedhor.

Sipas procedurës së paraparë për miratim të këtij ligji në procedurë të rregullt, do vihet në shqyrtim publik në Regjistrin elektronik të Maqedonisë ëëë.ener.gov.mk dhe në këtë mënyrë deri tek ai do kenë qasje shumë ekspertë dhe sektori civil si dhe organizata tjera, propozim ligji do jetë në shqyrtim 20 ditë, sipas procedurës qeveritare e cila në një nga seancat ka zgjatur numrin e ditëve për shqyrtim publik dhe sjelljen e ligjit në procedurë të rregullt