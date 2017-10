Djali i Mijallkovit, në bisedë informative në polici

Jordan Mijallkov, djali I ish shefit të policisë sekrete sasho Mijallkov, është thirrur në bisedë informative në stacionin policor në Kisella Vodë. Ai jozyrtarisht është thirrur në polici për të dëshmuar për dhunën e 27 prillit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Jordan Mijallkov ishte vërejtur si pjesë e turmës që me dhunë hynë në Kuvendin e Maqedonisë. Djali I Mijallkovit është thirrur në stacionin policorë me kërkesë të prokurorisë për krim të organi]zuar e cila udhëheq me hetimin.