Dorëhiqet Asani: Vota e PDSH-së do shkojë për Selën,Elmazin apo Merkon?

Mendi Asani u tërhoq nga gara për kreun e Komunës së Strugës .Ai këtë veprim e arsyetoi se bëhet që Struga edhe në të ardhmen të drejtohet nga një shqiptar.Asani në konferencën për gazetarët i pyetur nga Strugalajm.com se cilin kandidat do mbështesi potencoi se dega e PDSH nuk do dali me qëndrim pro një kandidati por do apelojë që të votohen kandidatët shqiptar pa specifikuar se për cilin.

Edhe pas insistimit se PDSH cilin nga kandidatët Selën, Elmazin apo Merkon do mbështesi Asani nuk dha përgjigje.Në zgjedhjet e fundit PDSH mori 1800 vota që do jenë përcaktuese në Strugë.