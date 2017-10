Dua Lipa në shqip krenare me paradën e LGBTI: Në emër të dashnisë

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, është shprehur në shqip krenare për paradën e komunitetit LGBTI në Prishtinë.

Superylli shqiptar nuk ka hezituar që të dalë publikisht duke qenë krenare me atë që ndodhi në Prishtinë.

Ishte kryeqyteti i Kosovës, vendlindja e Dua Lipës, që pati paradën e parë të komunitetit LGBTI dhe Dua nuk ka fshehur kënaqësinë për këtë.

Bukuroshja shqiptare ka shkruar një postim në rrjetin social Twitter, ku ka krenarinë me paradën në fjalë.

“Kosova e pati paradën e parë të krenarisë sot në Prishtinë. Dashuria është dashuri. Në emër të dashnisë”, ka shkruar Dua në rrjetin social Twitter.

Dua Lipa ka realizuar së fundmi një sukses të madh me kënëgn “New Rules” duke tejkalur yjet më të mëdha botërore.

Ajo ka një lidhje romantike me Paul Klein, tash e sa kohë, duke shijuar jetën bashkë me të dhe prindërit edhe në pushime verore

Kosovo had its first pride parade today in Prishtina. Love is love. Në emër të dashnisë ❤️🏳️‍🌈

— DUA LIPA (@DUALIPA) October 10, 2017