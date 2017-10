E tradhtova të dashurën me vajzën që bëra sek* në plazhë por më kushtoi shtrenjtë…

Një djalë 22 vjeçar ka rrëfyer për The Sun se e ka tradhtuar të dashurën e tij me një vajzë në plazh gjatë pushimeve me miq.

Djali thotë se nga ajo kishte marrë infeksion dhe ka frikë që e ka infektuar edhe të dashurën e tij, e cila po e pyet për ndryshimin që ka ndodhur mes tyre sa i përket seksit, që kur ai është kthyer nga pushimet

Rrëfimi i plotë i djalit:

Kam bërë seks të marrë, argëtues dhe të dehur në pushime.

Tani jam i tmerruar që kam marrë një infeksion dhe ia kam kaluar këtë të dashurës sime.

Shkova në pushime me disa miq në Korfu. Të gjithë ishim bashkë në universitet dhe jemi nga 22 vjet.

Pushimet ishin të mrekullueshme dhe një ditë unë njoha një vajzë mahnitëse në plazh. Ajo ishte 21 vjet.

E di që nuk do të duhej të tradhtoja por unë i sugjerova që të dilnim për pije.

Fjalët e mia po dilnin pa vetëdije nga goja ime. Ajo u pajtua dhe dolëm për pijë siç u pajtuam e më pas dolëm dhe për darkë. Më pas dolëm për një shëtitje të gjatë.

Atmosfera ishte elektrike dhe unë e putha atë, e cila ndihej sikur unë. Ne u shtrimë prapa një shkëmbi dhe bëmë seks në rërë të nxehtë.

Jam i turpëruar të them që nuk kam pasur asnjë mendim të vetëm për të dashurën time kur jam kthyer në shtëpi.

Të nesërmen shokët më pyetën si kisha kaluar pasi nuk kisha qenë me ta.

Ata më kanë parë që kam qenë me të dhe një nga ata më tha se e kishte parë me djem të ndryshëm çdo natë. Kjo më vuri në panik.

Sapo u ktheva në shtëpi fillova të kem simptoma të tmerrshme.

Shkova te mjeku dhe më tha se jam infektuar me STI.

Tani nuk mund të ndalem së brengosuri pasi kam simptoma dhe po më bëhet obsesion.

Po brengosem nëse e kam vënë në rrezik edhe vajzën që e dua.

Nuk mund të besoj si kam qenë kaq i marrë në këtë kohë.

E dashura ime më pyet pse kemi aq pak seks që kur ai është kthyer nga pushimet dhe unë nuk e di çfarë t’i them.

Përgjigja e psikologes:

Shko në klinikën për shëndet seksual dhe shikoje gjendjen.

Duhet të flasësh me të dashurën tënde apo ajo do të mendojë që ti nuk e do më apo nuk e dëshiron.

Thuaj se je penduar për atë që e ke bërë dhe se e di që ke qenë i marrë.

Thuaj se ke mësuar nga ky gabim dhe se e do atë dhe kërko që ajo të të falë.