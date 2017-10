Edison Ypi – BDI-së: U bo bytha juaj të flitni për parime

Edison Ypi, publicist nga Shqipëria, ka ironizuar me aktualitetin politik në Maqedoni dhe reagimet e BDI-së, kundër besëlidhjes shqiptare- Aleanca për shqiptarët dhe Lëvizja Besa.

Komenti i plotë:

U bo bytha juj me fol për parime, kur Tarçullovskit i sigurut 5,000 euro rrogë mujore për 8 vjet,

U bo bytha juj me fol për parime, kur tregoni kush i ka bythet 1 metër,

U bo bytha juj me fol për parime, kur tregoni kush është Kali Shemës,

U bo bytha juj me fol për parime, kur boni marrëveshje të mshefta “edno sello neka odi”,

U bo bytha juj me fol për parime, “koga kamenot od blisku doagja”

U bo bytha juj me fol për parime, kur nji prokuror nuk t’çon n’xhenet,

U bo bytha juj me fol për parime, kur je ma shka se shkijet,

U bo bytha juj me fol për parime, kur shqiptarit pa ja ç… nanën, nuk t’thot babë,

U bo bytha juj me fol për parime, kur deri dje i hynit n’byth VMRO-së e sot SDSM-së,

U bo bytha juj me fol për parime, kur jeni ndër hipoteka,

U bo bytha juj me fol për parime, kur tan kohën keni qenë përfuni… Edison Ypi