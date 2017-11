Ekipi është në krizë financiare, ja çfarë bëjnë tifozët për ta shpëtuar

Ndodhin të gjitha në futbollin e sotëm. Në Rusi, klubi i Luch-Energiya nga Vladivostoku, që ndodhet në pjesën lindore të vendit, është drejt falimentimit. Kjo edhe për shkak të pozicionit gjeografik, pasi për të luajtur në transfertë, i duhet të bëjë udhëtime të gjata. Por ky është problem i fundit për lojtarët, që të paktën tani ushqehen gratis.

Në Vladivostok flitet rusisht, por për banorët e këtij qyteti, që ndodhet buzë detit të Japonisë, është më e lehtë të shkojnë në Pyongyang, Pekin dhe Seul se në Moskë, pasi kryeqyteti është 9000 km larg. Transfertat e kësaj skuadre ngjajnë si edhëtime oqeanike dhe tifozët do dilnin me humbje, nëse do t’i shikonin ndeshjet jashtë fushe nga afër.

Klubi është pranë falimentimit dhe lojtarët janë pa rrogë dhe pa trajtim. Të shtunën lojtarët hynë në fushë me çerek ore vonesë në shenjë proteste, por të hënën janë surprizuar nga tifozët, të cilët kanë menduar t’ua lehtësojnë dhimbjen me një drekë të madhe të gatuar në shtëpi.



Luch-Energiya merr pjesë në kategorinë e dytë ruse dhe javën e fundit barazoi me Chimki. Para ndeshjes lojtarët shpjeguan se vazhdojnë të luajnë vetëm për respekt të tifozëve, që i kishin vlerësuar. Një grup tifozësh shkoi të hënën në stërvitje dhe po gatuante aty për të gjithë lojtarët. “Ata nuk dinin gjë dhe u shtangën kur panë drekën. Nuk kisha parë kurrë një reagim të tillë para një tasi me supë. Ishin të lumtur që do të hanin diçka të ngrohtë”, – tregon një nga tifozët.

Në kuzhinën e klubit aktualisht nuk ka asnjë person dhe lojtarët po e vuajnë këtë pjesë, por tani kanë tifozët.

Sipërfaqja e madhe e Rusisë is jell këto problem. Tre tifozë fanatikë të Zenitit, të dashuruar marrëzisht me ekipin e zemrës, shkuan deri në Vladivistok për të parë ndeshjen, në anën tjetër të Rusisë, për t’u kthyer në shtëpi një javë më vonë, fiks në kohë për ndeshjen e radhës në kampionat.