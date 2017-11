Ekskluzive: Partisë së Selës BDI i’a mer Shëndetsinë, ja cilat i merr Aleanca

Kryeministri Zoran Zaev sipas të gjitha gjasave pas zhagitjes disa javore më në fund ka arritur të takojë liderin e Aleancës Shqiptare Zijadin Selën.

Burime të portalit Shqipmedia mësojnë se BDI-ja e Ali Ahmetit më në fund ka arritur të marrë resorin e Shëndetsisë që i takonte Aleancës me gjasë që kjo e fundit të largohet nga qeveria mirëpo Sela si duket nuk e ka ndërmend të bëjë këtë gjë. Ai do të vazhdojë të qëndrojë në qeveri dhe do të marrë Ministrinë pa resor të cilën e udhëhiqte Ramiz Merko dhe sipas gjitha gjasave LSDM do të hjek dorë nga Bujqësia për ta marrë Aleanca Shqiptare.

Sipas të gjitha thashethemeve me gjasë do të jenë të vërteta për PDSH-në e Thaçit nuk ka vend në qeveri edhe pse Ali Ahmeti i ka premtuar këtë gjë në këmbim për përkrahjen që PDSH ia dha BDI-së në Zgjedhjet lokale.Shqipmedia