Ekspres dieta me mish pule: humbni 5 kilogramë për 5 ditë

Kjo dietë me mish pule është e pasur me proteina dhe u preferohet edhe sportistëve kur duan të humbin kilogramë shtesë. Nevojiten vetëm pesë ditë që trupin ta sillni në gjendje normale të shkëlqyeshme. Dieta zgjat pesë ditë dhe konsiderohet si ekspres dietë. Përkundër kohës së shkurtë, mund të humbni një kilogram në ditë. Dieta me mish pule lejon të konsumoni – mish pule pa lëkurë, perime (jo patate), pemë (mollë, agrume), fruta mali. Duhet të pini së paku 2 litra ujë në ditë. Po ashtu, pini çaj bimor pa sheqer. Hani sa të doni.