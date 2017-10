Erdogani e shijon byrekun në burektoren e shqiptarit në Beograd

Presidenti turk Recep Taip Erdogan gjatë vizitës treditore në Serbi, gjatë të cilës u takua me homologun e tij Aleksandar Vuçiq, gjeti kohë për të shëtitur nëpër Beogradi.

Erdogan i shoqëruar edhe gruaja e tij Emine Erdogan vizituan xhami e këtij kryeqyteti serb ku ka takuar edhe shume shqiptare e me pastaj ka vizituar edhe Pallatin e Simiteve, ku presidenti Erdogan me zonjën e parë kanë ngrenë byrek të shqiptarëve. Pikërisht në dyqanin e një tetovari ka shijuar byrekun me mish, që është një nga ushqimet e preferuara dhe që e kishte shijuar në Tetovë e Gostivar, gjatë gjitha vizitave të tij.