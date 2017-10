Erion Veliaj do të ndajë eksperiencat me Teuta Arifin për një Tetovë ndryshe – FOTO

Sot në Tiranë Teuta Arifi ishte mysafire e kryebashkiakut Erion Veliaj për të biseduar rreth aktivitetit të rradhës së Lidhjes së bashkive shqiptare në rajon, ku përveç Tiranës bëjnë pjesë edhe komunat e Prishtinës, Tetovës, Ulqinit dhe Preshevës.

Nëntori është muaji kur bashkë do të mbahen takimin e dytë të Lidhjes, për të koordinuar masat konkrete me të cilat do të përmirësonim aspektet praktike të shërbimeve komunale në bashkitë që drejtojmë. Ndarja e eksperiencave pozitive do të ndihmonte secilin prej nesh për të arritur rezultate, dhe për të qenë më efikas në ofrimin e shërbimeve për qytetarët tanë, ka thënën Arifi.

Tirana zyrtare ështe dëshmuar të jëtë, dhe gjithnjë do të mbetet një forcë progresive dhe unifikuese për të gjithë ne.✔️

#PërTetovënQëDuam