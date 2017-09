Fatime Fetai: Dua të bëhem presidente – VIDEO

Në emisionin “Trite” kushtuar prokuroreve Katica Janeva, Lençe Ristovska dhe Fatime Fetai, tregohet jeta dhe puna e tyre.

Prokurorja Fatime Fetai shprehu ambicie për të qenë kryetare shteti dhe madje e synonte atë në kulmin e karrierës së saj.

Fetai u shpreh gjithashtu se nëse një ditë bëhët Kryetare e shtetit Maqedonas ajo do reagojë furishëm dhe nuk do të rri pa hapur gojën sic bën Ivanovi sipas saj.

“Me këtë unë e kam arritur kulmin e karrierës sime. Dua që në moshë 50 vjeçare, sepse atëherë mendoj se do të jem emotivisht stabile në masë të mjaftueshme, të jem, dhe do të jem nëse jam gjallë e shëndosh shefe normale e një shteti normal. Dhe do ta arrijë këtë. Të afrimit e mi mendojnë se mundem edhe tash, por që të jesh baba i shtetit nuk mjafton vetëm t’i dish ligjet dhe ta njohësh punën.

Mendoj se ajo që më mungon mua të jem presidente në moshë 40 vjeçare, kur do t’i plotësoj kushtet për të qenë shef i shtetit, është stabiliteti emotiv. Unë jam tip që reagoj furishëm. Kjo nuk lejohet për një shef shteti, por nuk duhet qenë edhe si ai aktual- të mos e hapësh gojën 10 vite”, thotë Fetai.