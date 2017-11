Ferhan Hasani-Buba, golashënuesi më në formë në Ligën e Parë – VIDEO

Java e 14 e Ligës së Parë nuk sjell ndryshime sa i përket kreut të tabelës së klasifikimit, pasi Shkëndija mundi Rabotniçkin, që kishte dalë fitues në 3 ndeshje e fiundit në Ligën e Parë. Ferhan Hasani shënoi golin e fitores për “kuqezinjët” nga pika e bardhë, pasi mysafirët të parët kishin epërsi me Çinedun, ndërsa vendasit kishin barazuar me golin e Radeskit. Goli i Hasanit ishte i 11 në këtë sezon, që e bën golashënuesin më në formë në këto 14 javë të futbollit elitar.

“Ishte një fitore e rëndësishme për ne edhe pse nuk e luajtën ndehjen ashtu siç dijmë ne, mirëpo patëm shumë raste. Në pjesën e parë në rezultatin 0-0 kishim rastet dhe nuk i shfytëzuam, mirëpo më vonë u ndëshkuam. Në vazhdim treguam karrakter ekipor dhe e përmbysëm rezultatin.….Për ne më rëndësi është fitorja se sa loja e mirë. Do të shkojmë në secilën ndeshje për të fituar, mirëpo duhet të përmirësohemi në disa aspekte -deklaroi Ferhan Hasani, kapiten i KF Shkëndija.”

Në sfidën në Tetovë kishte dy raste të dyshimta për penalti, ndërsa arbitri Aleksadar Stavrev edhe pse ishte afër nuk tregoi asgjë. Trajneri Qatip Osmani dhe futbollistët tetovar , nuk dëshirojnë më që të merren me këto çështje, ndërsa Osmani uron futbollistët që treguan seriozitet në vendimet të dyshimta dhe vazhduan të kërkojnë golin e fitores.

“Jo vetëm në këtë ndeshje , por edhe në gjithë kampionatin, bashkë me lojtarët kemi vendosur që veprimet e referëve mos na ndikojnë në lojën tonë, se siç e dini ne jemi në luftë për kampion dhe aty duhet çdo gjë të presim. Ashtu që prap lotarët treguan një seriozitet , një mençuri edhe kundër asaj që mund që të kishte penalti edhe më parë, nuk u futën në ato lojra dhe mund të them urime për qetësinë që e patë -tha Qatip Osmani, trajner i KF Shkëndija.”

Ndërkohë Vardari pas dy sfidave të humbura dhe barazimit me Sileksin, në ndeshjen e 100 të brazlianit Felipe, arriti që të mposht Skopjen me 3-0, ku Maksim Maksimovi shënoi golin e parë në futbollin vendor. Në sfidat e tjera, spikat fitorja e Pobedës ndaj Akademia Pandevit në Strumicë me 1-0, si edhe Sileksit në Çair ndaj Shkupit me rezultat të njëjtë. Në Manastir, Pelisteri ndali hovin Renovës pa disfatë, duke e mundur me 2-1. Futbolli elitar do të rikthehet më ndeshjet e javës së 15 -të, të cilat do të zhvillohet më 16 nëntor.