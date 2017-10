Fillon edicioni i 11-të i Skupi Festival, merr pjesë edhe teatri i Korçës

FNT Skupifestival, sot e hënë 9.10.2017, më ora 11, mbajti konferencën për shtyp, të edicionit të njëmbëdhjetë, në hapsirat e Qendrës Kulturore për të Rinj. Në konferencën e shtypit ishin të pranishëm selktori i Festivalit Senko Velinov, i cili hapi edhe Konferencën e shtypit në prani të një numri të konsiderueshëm gazetarë nga redaksit për kulturë, nga medime të ndryshme të shkruara dhe elektronike. Mesazhi i edicionit të sivjetshëm, Për shpirt të shëndoshë, duke parë nga një shfaqje për ditë, pët t a ushqyer gjendjen shpirtërore. Prandaj edhe organizatorët e fstivalit, ftuan publikun që t a vizitojë programin e Festivalit nga data 12 tetorë deri më 18 tetorë 2017. Edhe koordinatori i Festivalit Osman Ahmeti foli organizimin dhe mbarëvajtjen nga data 12 tetore ku në hapsirat e Suli Han-it, nw ora 20, ku do nis edhe edicioni i 11 me shfaqjen Shtëpia e Bernarda Albës nga teatri i qytetit të Korçës. Duke vazhduar pastaj në Qendrën Kulturore për të Rinj [MKC}, më datë 13 tetorë, me shfaqjet e tjera. Përmes programit të vet FNT Skupifestival ofron një shteg në hapsirat dhe trendete kulturës botërore, duke shfaqur pjesë me elemente inovative dhe progresive, përmes shprehjeve teatrore, si dhe aftësia për të nxit mendim kritik pwr sfidat e e ndryshme shoqërore dhe sociale. Në këtë edicion do të marrin pjesë teatro nga Shqipëria, Rusia, Kosova, Izraeli, Sërbia, Irani, Bullgaria.