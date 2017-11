Fitore e vuajtur e Shkëndijës por me vlerë – VIDEO

Radeski dhe Hasani realizojnë për fitore 2:1 të Shkëndijës përballë Rabotniçkit, me miqtë që avansuan të parët me anë të Çinedu-s. Rabotniçki mbylli ndeshjen me 10-të futbollistë pasi Sadiki doli me të kuq. Në fund të ndeshjes në tribuna jehoi kënga “kampione, kampione” me publikun që e sheh skuadrën lidere deri në fund të sezonit.

Shkëndija zgjidh me sukses edhe “detyrën” e rradhës kampionale, duke mundur me shifrat 2:1 Rabotniçkin në kuadër të xhiros së 14-të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë. Tre pikët erdhën pas një lufte të madhe gjatë gjithë 90-të minutave dhe përmbysjes së rezultatit pas epërsisë së miqve. Ndeshja filloi me rritëm dhe luftë në mesfushë, pa ndonjë bukuri futbollistike dhe pa shanse para portave respektive. Nxitjet e para erdhën pas 19-të minutave lojë kur Hasani inspiron kundërslum për Ibraimin që futet në zonë, por bllokohet në kohë nga portieri Bozhinovski. Trajneri Osmani duhej të ndryshojë që në pjesën e parë kur në minutën e 30-të shkaku i dëmtimit Totre i la vendin Zejnullait. Kur u duk se Shkëndija u imponua për të gjetur epërsinë goli erdhi në anën tjetër. Stjepanoviç në minutën e 35-të asiston saktë për Çinedu-n, i cili realizon për 0:1. Kuqezinjtë reaguan shpejtë dhe barazuan pas pesë minutave. E djathta e Hasanit nga gjuajtja e lirë ndalet në traversë, Emini në vazhdim çon topin në shtyllë, ndërsa nuk gabon për herë të tretë Radeski që me kokë shënon për barazim 1:1. Tre minuta para pauzës Hasani u kanos rrezikshëm, mirëpo e majta e fortë e tij ndalet nga Bozhinovski. Starti i pjesës së dytë solli intervenim bravuroz të Zahovit që shpëton portën pas goditjes së Sadikit me kokë. Në të njejtin stil në anën tjetër përgjigjet portieri mysafir i cili në minutën e 55-të ndal mrekullisht goditjet e Radeskit dhe Ibraimit. Në minutën e 67-të tjetër mundësi për Hasanin, mirëpo epilogu gjithmonë i njejtë, shpëton Bozhinovski. Pak më vonë pas aksionit të Ibraimit arbitri Stavrev nuk ndëshkon lojën me dorë në zonën kundërshtare. Situatë e dyshimtë edhe në minutën e 80-të kur Stavrev nuk sanksionon tjetër lojë me dorë në zonën e Rabotniçkit, mirëpo nuk kishte zgjidhje tjetër në minutën e 81 kur Sadiki ndal Ibraimin me faul dhe del nga loja me kartonin e dytë të verdhë. Hasani nuk gabon nga penaltia, duke sjellë epërsinë e merituar 2:1. Deri në fund nuk pati ndryshim dhe Shkëndija shkon në pauzën dy javore me tre pikë dhe si lidere e renditjes.

SHKËNDIJA-RABOTNIÇKI 2:1 (1:1)

Stadiumi i qytetit në Tetovë

Shikues: 4 000

Arbitër: Aleksandar Stavrev

Arbitra anësorë: Marjan Kirovski dhe Dejan Kostadinov

Arbitra shtesë: Darko Stojçevski dhe Faton Mustafi

Delegat: Ivan Putilin

Golashënues: Radeski 40′ dhe Hasani pen. 82′ (Shkëndija), ndërsa Çinedu 35′ (Rabotniçki)

Kartona të verdhë: Bejtullai, Junior dhe Teqja (Shkëndija), ndërsa Sadiki 2, Iliev, Stjepanoviç, Sergio Junior dhe Todorov (Rabotniçki)

Karton i kuq: Sadiki 81′ (Rabotniçki)

SHKËNDIJA: Zahov, Bejtullai, Alimi, Cuculi, Ibraimi (Bojku 90+3′), Totre (Zejnullai 30′), Hasani, Radeski, Emini (Junior 63′), Teqja, Todorovski.

Trajner: Qatip Osmani

RABOTNIÇKI: Bozhinovski, Mitrev, Sadiki, Çinedu, Stjepanoviç (Najdovski 78′), Velinov (Sahiti 85′), Sergio Junior, Todorov, Iliev, Bilalli, Trajçevski (Markoski 70′).

Trajner: Goran Stankovski

Triumfi 2:1 përballë Rabotniçkit ka lënë të kënaqur të gjithë në kampin kuqezi që vazhdon ecurinë sipas planit në kampionat, për më shumë për karakterin që tregoi skuadra duke përmbysur rezultatin pas epërsisë së kundërshtarit. Pas ndeshjes kanë folur kapiteni Hasani dhe trajneri Osmani, që vlerësojnë maksimalisht tre pikët e marra nga kjo përballje.