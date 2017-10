Mbrëmë u mbajt edicioni i 13-të i ndarjes së çmimeve “Zhurma Show” në “Sheshin 21”.

Ajo e cila bëri më shumë zhurmë me paraqitjen e saj ishte Fjolla Morina. E veshur me një fustan rozë i cili ngjasonte me atë të princeshave të “Disney-t”, Fjolla arriti që ta tërheq vëmendjen e të gjithëve tek sa po hynte në spektakël.

Përveç dukjes së saj ende më të veçantë hyrjen e bëri edhe karroca mbretërore, e cila kompletonte edhe më shumë portretin e një princeshe.