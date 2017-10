Flet Bilall Kasami, sfidon Ali Ahmetin

Kryetari i Lëvizjes Besa shpalli humbjen për komunën e Tetovës dhe Çairit si dhe i falemenderoi simpatizuesit e Besës dhe Aleancës që u angazhuan maksimalisht por Bdi fitoi me votat e Lsdm-së kurse ne kemi fituar në të gjitha komunat me votat e Shqiptarëve.

Ai tha se ne jemi fitues real dhe moral të zgjedhjeve në kampin politik shqiptar pasi me gjithë manipulimet e pushtetit votuesit tanë ishin ata që e ngadhënjyen mbi ta.

Aleanca me Besë nga sonte kërkon zgjedhje të parakoheshme parlamentare dhe i bën thirje Bdi-së që ta shqh se me votat e shqiptarve fiton Besa dhe Aleanca kurse ju fitoni me Lsdm-në dhe Lube Boshkovskin.

