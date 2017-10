Flet Gruevski pas debaklit në këto zgjedhje

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski tha se procesi zgjedhor ka kaluar në atmosferë jo demokratike.

“Dita e sotme zgjedhore ka kaluar me shumë parregullsi. Është bërë presion, kemi pasur informacione për blerje të votuesve. Ka indikacione serioze me manipulimet me flet votimet. E gjithë kjo ka pasur ndikim në rezultatin zgjedhor, dhe këto kanë sjellë fitoren e LSDM në shumë komuna. Për gjithë parregullsitë VMRO do të ankohet. Zgjedhjet nuk kanë përfunduar, ndërsa VMRO është parti e madhe”, ka thënë Gruevski, raporton SHENJA.

Pas zgjedhjeve, tha Ai, do të analizohen të gjitha rezultatet me qëllim që të shihet se ku partia ka gabuar.

“Unë si kryetar kam përgjegjësi më të madhe që edhe më herët e kam thënë për tërë këtë, për rezultatet dhe kahjen e ardhshme do të diskutohet menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve”, ka thënë Gruevski.