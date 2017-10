Flet për largimin nga Barcelona

Ish-lojtari i Barcelonës dhe ambasadori aktual i klubit katalanas, Ronaldinho, ishte protagonist i një intervistë që u transmetua dje në “TV3”. Në të, ish-futbollisti i shquar brazilian ka shqyrtuar karrierën e tij.

Ai nënvizoi se ishte i habitur kur u vlerësua për ta lënë “Camp Nou” në vitin 2008, menjëherë pasi Joan Laporta emëroi trajner Pep Guardiolën. “Unë kam vendosur të largohem nga klubi. Ishte sikur doja të përmbushja qëllimet e mia dhe kisha nevojë për një ndryshim. Me Guardiolën kishakaluar gjithmonë e mirë, kisha punuar me vëllain e tij (Pere) për “Nike”, – tha Ronnie, versioni i të cilit është në kundërshtim me argumentimin e njohur të largimit të tij dhe shkuarjes te Milani.

Dhe kjo është se Pep, ditën e premierës së tij si trajner i Barcelonës, e tha hapur se Ronaldinho, Deco dhe Eto’o, tre personalitete të shquara të Barcelonës së Rijkaard, e kishin plotësuar kursin e tyre në këtë klub, raporton TeleSport. Kamerunasi, megjithatë, përfundoi duke qëndruar në sezonin e tij të parë. Ronaldinho, pas daljes në pension, nuk mendon se largimi i tij nga Barcelona do të thoshte rënie e karrierës së tij: “Është e vërtetë që humba disi entuziasmin për futboll, pasi Barcelona është e veçantë nga të gjitha klubet e tjera. U largova që aty dhe seriozisht nuk pendohem për asgjë.” Ronaldinho ka qenë ambasador i Barcelonësqë nga shkurti i këtij viti dhe eksponent maksimal i “Barça Legends”, ekipi i lojtarëve veteranë azulgranas.