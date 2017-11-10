Fotografi të rralla të themeluesit të Republikës së Turqisë, Mustafa Ataturk – FOTO

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Ankara, 9 Temmuz 1932 ( Genelkurmay Başkanlığı - Anadolu Ajansı )