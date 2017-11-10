Fotografi të rralla të themeluesit të Republikës së Turqisë, Mustafa Ataturk – FOTO

Fotot e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë, të cilat nuk janë publikuar deri më sot.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Menemen, İzmir, 26 Ocak 1923 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Karadeniz Vapuru, 13 Haziran 1926 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf İzmir, 27 Ocak 1923 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf İzmir, 24 Haziran 1934 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf İzmir, 10 Şubat 1924 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf İstanbul, 14 Eylül 1933 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Haydarpaşa, İstanbul, 27 Mayıs 1938 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Eskişehir, 21 Haziran 1934 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Ege Vapuru, 27 Kasım 1930 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Bilecik, 16 Ocak 1923 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Balıkesir, 7 Şubat 1923 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Ankara, 9 Temmuz 1932 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf Ankara, 14 Mayıs 1935 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı. Fotoğraf İstanbul’dan Ankara’ya Dönüşünde, 29 Temmuz 1936 ( Genelkurmay Başkanlığı – Anadolu Ajansı )