Fundi i botës, deklarohet NASA: Të gjitha janë mashtrime

Shumë teori konspiraticve janë ngritur në lidhje me fundin e botës. E fundit teori ka qenë ajo se bota do të shkatërrohet më datë 23 shtator, për shkak se planeti Nibiru do të përplaset me Tokën.

Në lidhje me teori të tillë, është deklaruar NASA. Kjo e fundit ka sqaruar se të gjitha këto teori janë mashtrime dhe se nuk ekziston asnjë lloj planeti, i cili të quhet Nibiru.

“Shumë njerëz janë duke aluduar, duke thënë se një planet Nibiru do të përplaset me tokën. Planeti Nibiru nuk ekziston, prandaj në asnjë lloj mënyre s’mund të ketë përplasje”, kanë thënë zyrtarë të NASA-s, njoftojnë mediet ndërkombëtare