Galeria: BMW X3 për 2018 (Foto)

BMW me fillim të verës në fabrikën në Spartanburg prezantoi gjeneratën e tretë të re të modelit SUV X3. Para shitjes së këtij automobili, prodhuesi bavarez ka publikuar fotografitë.

BMW X3 për 2018 është më i madh se sa më herët dhe ka evoluar nga ana e dizajnit në krahasim me pararendësin e tij.

Rritja e dimensioneve të jashtme reflektohet në komforin për udhëtarë në ulëset e pasme, e cila do të ketë më shumë hapësirë.

Blerësit do të kenë në dispozicion edhe sistemin e ri të ndriçimit ambiental në kabinë, i cili është i pranishëm në kuadër të pakos Extended Ambient Lighting.

Në mesin e opsioneve me pagesë janë edhe komandat me gjeste, sikurse në serinë 7 të BMW-së, si dhe sistemi inteligjent i komandës me zë.