Gazetari serb: Mirëmëngjes Ali Ahmeti! A keni fjetur mirë? Ndërgjegjja a është pastër ?

Rreth verdiktit të fundit të gjykatës për rastin “Kumanova” është shprehur edhe ish gazetari serb që ka punuar për disa media të Kosovës, Bojan Bozovic, i cili së fundmi është antarësuar edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, shkruan TetovaPress.

Ai në një status të tij në rrjetin social Facebook ka ironizuar me liderin e BDI-së, Ali Ahmetin duke i thënë atij se si po ndihet tani, a ndjehet me ndërgjegje të pastër kur shumë shokë dhe bashkëpunëtorë të tij u dënuan me burgime të përjetshme.

Mirëmëngjes Ali Ahmeti !!!

A keni fjetur mirë?

Ndërgjegjja a është pastër ?