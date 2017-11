Geti mund të jetë ‘i ashpër’ në rep por jo edhe në shtëpi ku është një djalë i sjellshëm, përcjell ORAinfo.

Ndaj nënës së tij gëzon një dashuri dhe respekt të veçantë. E këtë ai e shprehi sot me fjalët emocionuese drejtuar nënës së tij me rastin e ditëlindjes.

Por Geti nuk e lë vetëm urim me fjalë. Ai i ka blerë asaj një veturë super luksoze dhuratë.

Me fjalë emocionuese ajo e falënderon djalin e saj.

Për më shumë shikoni çfarë veture vozit nëna e tij.