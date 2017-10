Gjithë fshati Luboten në këmbë për të pritur Zaevin – VIDEO

Zaev nga Luboteni: Do të ketë ujësjellës, kopsht dhe rrugë, të bashkuar sikur në të gjithë Maqedoninë, të sjellim jetë edhe në komunën e Butelit

– Këtë që po e bëjmë bashkë është e vlefshme, ejani ta vazhdojmë më 29 tetor. Maqedonia është e bashkuar si asnjëherë më parë, Maqedonë, Shqiptarë, Turq, Romë, Serb, Vllehë, Boshnjakë dhe të tjerë, vetëm bashkë mundemi të ecim përpara dhe vetëm bashkë mund ti zgjidhim problemet. Do të ketë jetë edhe në Butel edhe në të githë Maqedoninë, tha kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev, në takimin me banorët e fshatit Luboten në komunën e Butelit.

-Qytetarët e kanë parë se në Maqedoni ekziston vetëm një opsion, të bashkuar, e cila na siguron të ardhme dhe perspektiva për të gjithë, tha kryetari Zaev.

Ai tha se përderisa bota po zhvillohet, po zhvillohet internet komunikimi, hapen shansa, hapen vende pune, në pjesë të Maqedonisë, si në Luboten, që ende po shkelim në baltë.

-Do të ketë ujësjellës dhe ujë të pastër për pije në Luboten. Shkollën e vjetër Goce Delçev do ta riparojmë dhe do të bëjmë kopsht për fëmijë. Do ti asfaltojmë rrugët e fshatit, deri në çdo lagje. Deri në fund të vitit 2018, problemet kryesore për banorët këtu do ti zgjidhim. Do ti zhvillojmë fshatrat. Do të ecin edhe qytetet përpara, nëse ka jetë në fshat, tha kryetari Zaev.

-Kërkoj mbështetje nga të gjithë ju për kandidatin për kryetar, Velimir Smilevski, të qarta janë tendencat, të vazhdojmë ta ndërtojmë jetën për të gjithë. Të ketë jetë në Luboten, të ketë në Butel, të ketë në të gjitha komunat nëpër Maqedoni, bëri thirrje kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev, në takimin me banorët e Lubotenit, në komunën Butel të Shkupit.