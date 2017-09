Hemorroidet, si parandalohen dhe 4 opsionet për t’i kuruar

Hemorroidet prekin 50% të popullsisë pas të moshës 50 vjeç. Mund të jenë të brendshme ose të jashtme dhe ndonëse rrallëherë prania e tyre mund të jetë një rrezik serioz shëndetësor, ato shkaktojnë shqetësime për këdo që është prekur prej tyre. Po çfarë janë hemorroidet? Hemorroidet janë “jastëkë” të indeve, që normalisht ndodhen në arteriet e brendshme të rektumit: puna e tyre është të rregullojnë terminencën, ënjtjen ose deflatimin sipas nevojës.

Kështu që termi është përdorur në mënyrë të pahijshme për të përcaktuar sëmundjen që ndodh kur venat hemorroidale fryhen dhe shtrihen tej mase duke i rritur varietetet. Kjo është patologjia më e shpeshtë e kanalit anal. Rezulton se çdo njeri është prekur njëherë në jetë nga to. Nga statistikat gjysma e popullsisë perëndimore, pas moshës 50 vjeçar vuan prej tyre..

Çfarë mund t’i favorizojë?

Në të shumtën e rasteve, hemorroidet qëndrojnë në vendin e tyre, pa shkaktuar ndonjë shqetësim. Por mund të ndodhë që indi të shtohet dhe të bëhet i dhimbshëm. Disa kushte mund të favorizojnë fillimin e problemit: obeziteti, sforcimi gjatë lëvizjes së zorrëve, shtatzënia, të qëndrosh për një kohë të gjatë ulur (madje dhe në tualet) kapsllëku ose diarreja kronike. Gjithashtu duke u plakur indet tona dobësohen dhe deformohen, duke rezultuar në prolapsën e mureve anale. Hemorroidet duket se kanë origjinë gjenetike. Së fundi, ata që vuajnë nga koliti ulcerativ, sëmundja e Crohn-it ose sëmundje e tjera kronike të zorrëve janë në rrezik të madh për këtë çrregullim të bezdisshëm.

Disa ushqime mund të përkeqësojnë hemorroidet: alkoli, kafeja dhe çaji, çokollata, pijet e gazuara, ushqimet shumë të kripura, erëzat, ushqimet pikante, ushqimet yndyrore. Duke qenë një gjendje inflamatore, është mirë të shmangni të gjitha ushqimet që mund të shkaktojnë ose të përkeqësojnë inflamacionin.

I brendshëm ose i jashtëm

Ka dy lloje të hemorroideve: të brendshme dhe të jashtme. Të parat janë padyshim më pak të bezdisshme, sepse formohen në rektum, ku nuk ka qendra dhimbjeje. Por mund të shkaktojnë gjakderdhje, zakonisht lëngu është me ngjyrë të kuqe. Në disa raste, hemorroidet e brendshme mund të dalin nga anusi. Hemorroidet e jashtme zhvillohen në lëkurë rreth nofullës mund të jenë jashtëzakonisht të dhimbshme, veçanërisht në qoftë se formohet një koagulim gjaku brenda. Zakonisht tromboza zgjidhet spontanisht brenda një ose dy javëve, por dëmtimi i lëkurës mund të shkaktojë probleme higjienike.

Shkoni tek mjeku

Rrallë ndodh që për shkak të hemorroideve humbet shumë gjak. Në këtë rast mund të rrezikoheni nga anemia, ose një gjendje tjetër dobësie, pasi qelizat e kuqe të gjakut nuk janë të mjaftueshme. Për shembull, hemorroidet e brendshme mund të “mbyten” nga muskujt anësorë, me pasojë derdhjen e gjakut. Kjo mund të çoje në formimin e mpiksjeve, infeksioneve dhe në rastet ekstreme gangren. Është e rëndësishme, që kur shfaqet gjakderdhja, të shikoheni nga mjeku, pa marrë parasysh që bëhet fjalë “vetëm” për hemorroidet. Gjakderdhja anale mund të jetë një shenjë e kancerit të zorrës së trashë (të diagnostikuar me kolonoskopi). Dhimbja shpesh lidhet me hemorroidet e jashtme, në rastet e tjera mund të rezultojë me një larje në lëkurë ose një fistulë anale.

Trajtimet e mundshme

Në shumicën e rasteve, hemorroidet (qofshin të brendshme ose të jashtme) mund të kurohen në shtëpi, duke ndjekur disa rregulla të thjeshta. Së pari, shmangni lodhjen dhe qëndrimin ulur shumë gjatë. Kur jeni në një karrige, ju duhet të përdorni një jastëk. Pini shumë ujë (2 litra në ditë), dhe duke ngrënë një sasi të mirë fibrash ndihmon për të shmangur kapsllëkun, gjë që përkeqëson simptomat.

Për sa u përket hemorroideve të jashtme, studimet tregojnë se kulmi i ënjtjes dhe dhimbjes verifikohet 48 orë pas fillimit të simptomave, dhe zgjidhet brenda 4 ditëve. Ndërkohë, këshilla është të bëni larje të shpeshta lokale me ujë të nxehtë, sepse relaksohen muskujt. Disa ilaçe mund të lehtësojnë shqetësimet, por nuk kanë efekt për një periudhë të gjatë. Në rastet më të rënda, mjekët mund të këshillojnë kirurgji për të hequr hemorroidet.

Çfarë mund të bëjmë për t’i parandaluar?

Është e mundur të parandalohen hemorroidet (ose përkeqësimi i të njëjtave) duke ndjekur disa rregulla të thjeshta të sjelljes. Së pari, është thelbësore të pini shumë ujë dhe të keni një dietë të pasur me fibra, me fruta dhe perime të freskëta, bishtajore dhe kokrra të plota (janë rekomanduar 25 gram në ditë për gratë dhe 38 për meshkujt). Është mirë që fibrat të mos mungojnë ushqim, për të shmangur problemet e zorrëve. Këshilla të tjera: shmangni qëndrimin ulur shumë gjatë, shkoni në banjë sapo të ndjeni stimulin pa u sforcuar dhe shtyrë, dhe bëni aktivitet fizik. Kjo e fundit është shumë e rëndësishme, sepse ndihmon në mbajtjen e traktit të tretjes në gjendje të mirë dhe mban peshën nën kontroll. Kilet shtesë, në fakt, rëndojnë në pjesën e poshtme të venave