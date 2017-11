Houston dominon në Perëndim – ja rezultatet tjera

Cleveland ka pësuar sot humbjen e 4-t radhazi në NBA, duke u mundur 124:107 nga Indiana, një përballje që konfirmoi krizën e ekipit kampion në Konferencën e Lindjes. LeBron me 33 pikë e 11 asist bëri maksimumin për të evituar humbjen, por nuk ia doli mbanë. Për Indianën, të gjithë titullarët realizuan mbi 15 pikë, duke realizuar në total 106 pikë, çka tregon për lojën e mirë kolektive të Pacers. Fiton edhe skuadra e Phoenix, që mundi 122:116 Washington, një ndeshje me rivalitet dhe emocione deri në fund. Beal realizoi 40 pikë për Washington, por që s’mjaftuan për të evituar humbjen, ndërkohë që po 40 pikë e 10 rebaund realizoi edhe Warren për Suns.

Miami korr fitoren e tretë sezonale, pas triumfit 107:101 ndaj Chicago, që pësoi disfatën e pestë. Diferencën në këtë sfidë e bënë lojtarët e stolit, që realizuan 45 pikë, ndërsa për Bulls nuk mjaftuan 47 pikët e dyshes Lopez-Markkanen. Në Perëndim vazhdon dominimi i ekipit të Houston, që mposhti 119:97 New York. Harden me 31 pikë ishte lider në fushë për teksanët, me 6 lojtarë që realizuan mbi 10 pikë. Pas kohës shtesë fiton ekipi i Utah Jazz, që mundi 112-103 Portland, me dyshen Rubio-Mitchell që së bashku realizuan 58 pikë. Një ndeshje spektakolare ishte edhe ajo që nxori fitues Denver, që mundi 129:111 Toronto, me Murray që realizoi 24 pikë e Millsap 20.

Rezultatet

Charlotte – Milwaukee 126:121

Cleveland – Indiana 107:124

Philadelphia – Atlanta 119:109

Washington – Phoenix 116:122

Boston – Sacramento 113:86

Miami – Chicago 97:91

Memphis – Orlando 99:101

New Orleans – Minnesota 98:104

New York – Houston 97:119

Denver – Toronto 129:111

Utah Jazz – Portland 112:103

Clippers – Dallas 119:98