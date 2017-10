Huawei Mate 10 me Android Oreo

Gjithmonë pritej, por tani kemi një konfirmim zyrtar – Huawei Mate 10, i cili do të arrijë më 16 tetor, do të punoj me Android 8.0 Oreo. Kjo është konfirmuar nga kompania në llogarinë e saj zyrtare në Weibo sot.

Një video e shkurtër prej dy sekondash tregon skicën e procesorit të ri të fokusuar në AI që Huawei po promovon për njëfarë kohe. Në brendësi të katrorit, simboli i kompanisë dhe logoja e OS janë pranë njëri-tjetrit.

Kjo do të ishte e paqartë, por videoja shoqërohet me tekstin: “E pajisur me Android 8.0 për t’ju dhënë një eksperiencë më të mirë Android.”

Familja Huawei Mate 10 pritet të ndjekë trendin e ekraneve 18: 9. Rrjedhjet e prishura me shumë gjasa konfirmuan dizajnin e frontit dhe të pasëm të Mate 10 Pro, ndërsa Mate 10 i rregullt mund të jetë pothuajse i njëjtë, por me një skaner të gjurmëve të gishtërinjve, sikurse sugjerojnë imazhet.