Injoranca si agresion kombëtar!

Nga Brizida Gjikondi

Në Shqipëri disa e shpërendajnë injorancën, disa e pësojnë. Mbas viteve ’90, raportet janë përmbysur në favor të kategorisë së parë. Tashmë në Shqipëri, gjyshërit janë më të lexuar, më të mençur dhe më të heshtur se nipërit, ky është fakt.

“Asgjë nuk është më e tmerrshme se injoranca aktive”, shprehej Gëte, dhe kjo është mëse e vërtetë. Injoranca aktive nuk luftohet më sulm ballor, ajo nuk e përballon dot diskutimin, agresiviteti i saj në kësi rastesh është kriminal, një injorancë e sulmuar ballazi është një betejë e humbur domosdoshmërisht për dijen. Injoranca luftohet vetëm me shpërndarjen e strukturuar të dijes, dhe sidomos në mënyrë sistematike.

Arsimi shqiptar shpërndan injorancë, kurrikulat e arsimit, që nga fillorja deri në majë të sistemit arsimor, janë paçavure të kopjuara dhe përkthyera keq, të pastudiuara, të pa lidhura dhe strukturuara logjikshëm, nga viti në vit, nga brezi në brez, ndërkohë që në të gjitha vendet e përparuara, të vetëdijshme se nga dija vjen mbijetesa cilësore e kombit, ka një armatë të tërë, burrash dhe grash të mençura, që ulin të ndënjurat me vite të tëra, për të përgatitur çdo libër shkollor, çdo lëndë, leksion dhe dije, si një hap kombëtar drejt mbijetesës së vlerave. Dhe këto libra janë sintezë e dijes historike kombëtare, për së pari, por dhe ndërkombëtare domosdoshmërisht. Ato nuk janë hall, siç janë librat dhe kurrikulat e tanishme, që s’ka bir nëne që i kupton, ato janë akte të mirëfillta shkencore, psikologjike, janë djepi i dijes së një kombi, por dhe varri i injorancës së tij.

Shqiptarët nuk lexojnë më, ndaj nuk kuptojnë më, ata tashmë janë qënie sipërfaqësore, që hanë, pinë, rrinë dhe vegjetojnë, që e hapin ditën me lajme të gatshme, analistë dhe analiza të blera, martesa injorantësh bujashumë, telenovela anadollake dijevrasëse, foto blogjesh koketash truthara, vipa dhe vipesha të politikës shqiptare që përpiqen që me arrogancën e zërit, makinat, rraqet firmato dhe ndërhyrjet plastike, të zhdukin kujtesën kolektive të gjynaheve të tyre ndaj shqiptarëve. Tashmë injorantët me lekë, që janë dhe raca më e rrezikshme e injorantëve, po tërheqin mbarë një popull prej hunde, drejt humnerës së shfarosjes intelektuale. Raca e tyre ka kapur majat, në institucionet e arsimit, shkencës, biznesit, medias, artit, politikës, ata mbajnë njëri tjetrin, dhe nuk u bëhet vonë për kombin. Pazari i tyre është sa injoranca e tyre, i pakufi.

Burra, gra, vipa dhe vipesha shqiptare, mjafton t’i shohësh si rrinë të postuar nëpër karrige zyrtare, si majmunë të shtriqur nëpër pemë, si flasin dhe diskutojnë me një fjalor që ka veç 5 fjalë, si plasin çantat firmato jo nën, por mbi tavolinat e shtetit si karshillëk dhe paradë kotësish ndaj njëra tjetrës, dhe do kuptosh se ata, ato, nuk kanë, nuk dinë, nuk pyesin për asnjë rregull sjellje në publik dhe shoqëri, dhe kjo ndodh se janë aty pikërisht se janë të tillë, e të tilla. Eshtë epoka e tyre, epoka e frikshme e injorancës, e qënieve që nuk lexojnë, nuk mendojnë, nuk kuptojnë, ndaj janë “guximtarë”.

Në televizione, përveç telenovelave turke, spanjolle dhe debateve mbllaçitëse televizive (përherë korrekte në raport me mafien e kudogjëndur), rrallë mund të transmetohen emisione, historike, kulturore, informuese, edukuese, letrare, gjeografike etj. etj., me vlerë kombëtare. Vulgariteti, banaliteti dhe asgjëja tashmë kanë shtëpinë në Shqipëri. Dhe shteti zhurmëmadh shqiptar s’ka asnjë plan, ose projekt, për këtë gjëmë kombëtare, gjëmë që në vetvete është dhe koka e qelbit për gjithëçka që ndodh, pasi injoranca edhe pse është shterpë në vlera, është tejet pjellore në sasi.

Një njeri i shtrenjtë për mua, me profesion Arkitekt, i thirrur një herë nga një vip shqiptar i epokës sonë, për mobilimin e shtëpisë, kur i shpjegoi vipit që faqja e murit në krah të dritares, që binte mbi kopshtin me pishinë, ishte idealja për të vendosur biblotekën, hasi në kundërshtimin e prerë të vipit… “Çfarë Bibloteke thua…! Nuk dua fare bibliotekë, aty dua të vendos një TV plazme të madh”, i tha vipi shqiptar i epokës tonë…. Idhulli i shqiptarit mjeran të kohëve që do të vijnë. / Bota.al / Botuar me miratimin e autores.