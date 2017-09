iPhone X me bateri më të madhe sesa iPhone 8 Plus

Duke arritur pak më vonë se dy të tjerët, iPhone X është certifikuar nga TENAA, që tregon baterinë e saj dhe kapacitetet e RAM – numrat për të cilat Apple flet rrallë. Ka disa lajme të mira dhe disa lajme të këqija, gjithsesi ato janë veçanërisht të papritura.

Së pari e mirë: X ka një bateri pak më të madhe se 8 Plus. Nuk është një dallim i madh, por mbani në mend se X është më kompakt se modeli Plus. Do të shohim nëse ekrani AMOLED është më efikas se sa LCD.

Lajmi i keq: ju merrni 3GB RAM. Po, iPad Pro kanë 4GB RAM dhe po, ato janë më të lira se iPhone X. Kjo është Apple për ju.