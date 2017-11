Itali, vdes në spital bosi i “Cosa Nostra”-s, Toto Rina

Ka vdekur gjatë orëve të natës Totò Rina. I sëmurë prej kohës, bosi legjendar i organizatës mafioze italiane “Corleone” (Palermo), ishte shtruar në spitalin e burgut të Parmës.

Shefi i mafies, i cili të enjten kishte mbushur 87 vjeç, ishte në gjendja koma prej ditësh pas dy ndërhyrjeve kirurugjikale. I arrestuar në 15 janar 1993 pas 24 vjetësh arrati, Rina ishte konsideruar nga hetuesit shfi i padiskutueshëm i Cosa Nostras.

Ai u burgos në vitin 1993. Ai po vuante një dënim me 26 burgime të përjetshme dhe besohet se ka urdhëruar më shumë se 150 vrasje.

Rina u shpall fajtor si urdhëruesi i një serie vrasjesh dhe sulmesh me bomba në Romë, Milano dhe Firence në vitin 1993.

Një vit më herët dy gjykatës anti-mafie, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino, u vranë në luftën e Rinës kundër shtetit dhe sipas analistëve ishin pikërisht këto dy vrasje që shënuan fundin e bosit dhe perandorisë së tij mafioze.

Ai nuk ka treguar asnjëherë, as edhe një gram pendesë. Vetëm 3 vite më parë, duke folur në burg me një tjetër të burgosur, ishte mburrur me vrasjen e Falcones dhe vazhdonte ndërkohë të kërcënonte me jetë gjykatësit.

Procesi i fundit në ngarkim të tij vazhdon ende, mbi të ashtuquajturën tratativë “shtet-mafia”, ku ai akuzohet për kërcënim. Javët e fundit, Rina ishte operuar dy herë. Mjekët kishin paralajmëruar që në fillim për gjendjen e vështirë të bosit.