Bogovine rang komunal gjithsej keto vota. Jane perfundimtare mirepo jozyrtare. BDI dhe Aleanca per Shqiptaret shkojn ne balotazh si dy partite me me shume vota ne kete komune

BDI-3802

ASH-2922

BESA-2692

PDSH-1124

