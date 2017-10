Ja me cilin lider shqiptar të Maqedonisë u takua i pari kryeministri Edi Rama

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, gjatë qëndrimit të tij sot në Shkup takimet me liderët e partive politike shqiptare në Maqedoni i filloi me kreun e Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela.

Pas takimit me Ramën Sela u shpreh se sa i përket bashkëpunimit për raundin e dytë të zgjedhjeve folën vetë qytetarët me votën e tyre me 15 tetor.

“Për këtë folën qytetarët më 15 tetor. Nuk ka asnjë logjik që unë tu them se do të kem bashkëpunim me BDI-në, kur jemi në garë me BDI-në, edhe në Dibër, Strugë, Gostivar dhe komuna tjera. Sovrani foli më 15 tetor dhe natyrisht veprimet tona politike do të jenë të bazuar në bazë të mesazhit që e dha sovrani në raundin e parë”, deklaroi Sela.

Pas takimit me Selën Rama ka vazhduar takimin me liderin BDI-së, Ali Ahmeti. Në fokus të bisedës mësohet se kanë qenë zgjedhjet lokale në vend.

